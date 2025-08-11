Kars'taki hayvan barınağında köpeğe işkence: Belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağında köpeklere şiddet uygulandığı drone görüntüleriyle ortaya çıktı. Yaşananlar sosyal medyada tepki çekerken, başkan Ötüken Senger, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyururarak, hayvanlara yönelik kötü muameleye asla izin verilmeyeceğini belirtti.
Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklere uygulanan şiddet, dronlarla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeklere kürekle vurulduğu ve yerlerde sürüklendiği görüntüler tepki çekti.
Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yayınlayarak söz konusu personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
BU OLAY VİCDANİ BİR MESELEDİR
Tepkilerin ardından Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Başkan Senger, "Bu olay, sadece bir idari mesele değil; vicdani, insani ve ahlaki bir konudur. Belediye olarak bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bir kez daha net olarak ifade ediyorum. Söz konusu personeller hakkında derhal idari soruşturma başlatılmış olup, sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Soruşturma sonucunda hukukun ve personel disiplin yönetmeliğinin öngördüğü en ağır cezalar uygulanacaktır" dedi.
HAYVANLARA DAHA İYİ ŞARTLAR SUNMA ARZUSUNDAYIZ
Senger, açıklamanın devamında şunları kaydetti: "Hayvan dostlarımız, bu şehrin sessiz canlarıdır. Onlara merhamet ve sevgi göstermek hem insanlık hem de medeniyet borcumuzdur. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak hiçbir çalışma, görevli bir kişinin ihmali veya kasıtlı kötü davranışını mazur göstermez. Tüm hemşehrilerime söz veriyorum; Kars'ta hayvanlara yönelik şiddete asla göz yumulmayacak. Bu olayda da sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacak ve benzer vakaların yaşanmaması için barınak yönetiminde kalıcı yapısal değişikliklere gidilecektir. Hayvan dostlarımız bize emanet. Biz, emanete sahip çıkacağız."