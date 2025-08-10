SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları her geçen gün büyüyor. Son gelişmelerle birlikte emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon miktarları neredeyse 30 bin liraya ulaştı. Üstelik bazı emekliler için iki ayrı promosyon alma imkanı da doğdu. Peki bu promosyonlar nasıl alınır? Kimler faydalanabilir? İşte banka banka ödeme listesi...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:42