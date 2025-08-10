Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyaları her geçen gün büyüyor. Son gelişmelerle birlikte emeklilerin bankalardan aldıkları promosyon miktarları neredeyse 30 bin liraya ulaştı. Üstelik bazı emekliler için iki ayrı promosyon alma imkanı da doğdu. Peki bu promosyonlar nasıl alınır? Kimler faydalanabilir? İşte banka banka ödeme listesi...

Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:42
Son dönemde artan emekli maaşları, banka promosyonlarında da önemli hareketlilik yarattı. Maaşların yükselmesiyle birlikte pek çok emekli, bir üst maaş diliminden daha yüksek promosyon alma şansına sahip olurken, bankalar da bu alanda cazip kampanyalarını yeniliyor. Ağustos ayı itibarıyla bazı bankalar, emeklilere 27 bin liraya varan promosyon ödemeleri yaparken, ek olarak yakınlarını getirenlere ekstra 2 bin 500 liraya kadar ödeme fırsatı sunuyor.

Promosyon Hakkı Kimlere Veriliyor?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emekli maaşı alan herkes ister SSK ister Bağ-Kur'lu olsun ayrıca dul ve yetim maaşı alanlar da promosyon almaya hak kazanıyor. Eski ya da yeni emekli fark etmeksizin, maaşınızı aldığınız bankayı seçerek bu avantajdan yararlanabilirsiniz.

Promosyonu Almak İçin Ne Gerekli?

Bankalar, emekliden üç yıl boyunca maaşını kendilerinden alma taahhüdü istiyor. Bunun dışında ekstra fatura ödeme ya da kredi kartı kullanımı gibi zorunluluklar bulunmuyor. Ancak, bazı bankalar, daha yüksek promosyon tekliflerinde bulunabilmek için ek ürün kullanımı talep edebiliyor; bu nedenle taahhüt vermeden önce şartları dikkatlice incelemek faydalı.

Maaş Artışları Promosyonu Nasıl Etkiliyor?

Temmuz ayında yapılan yüzde 16,67'lik maaş zammı, promosyon miktarlarını da yükseltti.

Örneğin, Haziran ayında 15 bin lira maaş alan bir emekli, en az 8 bin lira promosyon alırken, maaş artışı sonrası 17 bin 500 liraya ulaşan emeklinin promosyonu 10 bin liraya çıktı.