SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...

Son dönemde artan emekli maaşları, banka promosyonlarında da önemli hareketlilik yarattı. Maaşların yükselmesiyle birlikte pek çok emekli, bir üst maaş diliminden daha yüksek promosyon alma şansına sahip olurken, bankalar da bu alanda cazip kampanyalarını yeniliyor. Ağustos ayı itibarıyla bazı bankalar, emeklilere 27 bin liraya varan promosyon ödemeleri yaparken, ek olarak yakınlarını getirenlere ekstra 2 bin 500 liraya kadar ödeme fırsatı sunuyor.