CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar

Futboldan siyasete, CIA'den FETÖ'ye bir dizi karanlık temaslarıyla ön planda olan, kamuoyunda gündem olan her davada adı geçen avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı.
"Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu.
LONDRA'YA KAÇAMADAN ENSELENDİ
Öte yandan Rezan Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit kondu.
Peki, vukuatlı temaslarıyla ön planda olan avukat Rezan Epözdemir kim?
Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim.
Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.
Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.
Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DAVALARINI MI TAKİP EDİYOR?
Bir yandan da Rezan Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor.