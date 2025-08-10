CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar







"SEN FETÖ'NÜN AĞABABALARI İLE OTURUP KALKAN BİRİSİN"

Avukat Burak Bekiroğlu, Epözdemir için "Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin. Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen. FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin. Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum" demişti.



Bekiroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun.

Ama sana hatırlatırım,

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!