CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar

Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Bilindiği üzere Epözdemir, CHP-CIA-MOSSAD görüşmelerinin masa ortaklarından. Futboldan siyasete, FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarla anılıyor. İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor. Bir meslektaşının Epözdemir'in için "Sen FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin" demesi dikkat çekici. Aynı isim 2023 seçimlerine giden süreçte TV'de boy boy Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunmuştu.

Futboldan siyasete, CIA'den FETÖ'ye bir dizi karanlık temaslarıyla ön planda olan, kamuoyunda gündem olan her davada adı geçen avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bu sabah evinde gözaltına alındı.

"Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Epözdemir'in ev ve iş yerinde dijital materyallere el kondu.

LONDRA'YA KAÇAMADAN ENSELENDİ

Öte yandan Rezan Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit kondu.

Peki, vukuatlı temaslarıyla ön planda olan avukat Rezan Epözdemir kim?

Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim.

Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.

Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİN DAVALARINI MI TAKİP EDİYOR?

Bir yandan da Rezan Epözdemir'in İsrail Büyükelçiliğinin davalarını takip ettiği kamuoyunda konuşuluyor.




"SEN FETÖ'NÜN AĞABABALARI İLE OTURUP KALKAN BİRİSİN"

Avukat Burak Bekiroğlu, Epözdemir için "Açık ve net söylüyorum. Evet sen FETÖ'cü değilsin, FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkan birisin. Onların ağababalarının dümeninde bu ülkede kaptanlık yapanlardan birisin sen. FETÖ'nün ağababalarının Türkiye temsilcisisin. Bilmiyorum zannetme, uzun süredir süreci takip ediyorum" demişti.

Bekiroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu koşullar altında sana FETÖ'cü demem. Nasıl FETÖ'cü olacaksın ki? Zaten pozisyon itibariyle FETÖ ancak sana tabi olabilir. Sen çok öncesinden yetiştirildin. Ama hassas olduğun bir nokta var. PARA. İşte ben o noktada hiç hassas değilim. Para için satmam. Senin paran benim yüreğime, aklıma, vatan aşkıma yetmez aslanım. Her şeyden haberim var ve sen bu topraklarda rahat nefes alırsan bu topraklar rahatsız olur. Sen kendini iyi biliyorsun.

Ama sana hatırlatırım,

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan!

"İSRAİL KONSOLOSLUĞUNUN HUKUK İŞLERİNİ YÜRÜTEN AVUKAT"

Bekiroğlu bir başka paylaşımında ise "Türkiye'de İsrail Başkonsolosluğu'nun hukuk işlerini yürüten avukatın / avukatların bu aşamadan sonra vekâletinden / vekâletlerinden istifa etmesi doğru olacaktır. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır" demişti.

Hakkında "FETÖ'nün ağababaları ile oturup kalkıyor" denen, İsrail elçiliğinin hukuk işlerini yürüttüğü ifade edilen Rezan Epözdemir'in İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı olduğu merak konusu oldu.



KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEMİŞTİ

Rezan Epözdemir, 2023 seçimlerine giden süreçte TV ekranlarında boy boy Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunup "Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. HDP olmadan seçim kazanılamaz. %100 oy vereceği tek isim Kemal Kılıçdaroğlu" açıklaması ise hafızalardaki yerini koruyor.

Bir dönem Galatasaray yöneticiliği de yapan bahse konu avukat, futboldan siyasete birçok alanda pek çok isimli dirsek teması halinde.

