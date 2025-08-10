Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti

DEPLASMANDA DAHA ETKİLİ Trabzonspor, açılış haftası maçlarının 27'sini deplasmanda, 24'ünü ise kendi sahasında oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Fırtına, evinde çıktığı açılış karşılaşmalarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet yaşadı.

İKİNCİ KEZ AÇILIŞ MAÇI Lige yeniden yükselen Kocaelispor ile Trabzonspor, 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip, Süper Lig tarihinde açılış haftasında ikinci kez karşılaşacak. İlk buluşma 1997-98 sezonunda İzmit'te oynanmış ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

TEKKE 14 MAÇA ÇIKTI Trabzonspor'da ilk kez teknik adamlık koltuğuna oturan Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Tekke, döneminde Süper Lig'de oynadığı 11 mücadeleden 5 galibiyet, 4 beraberlik ile ayrılan bordomavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Bodrum FK'yı, yarı finalde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Fatih Tekke'nin öğrencileri, finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

EN GENÇ TEKNİK ADAM Trendyol Süper Lig her sezon olduğu gibi bu sezon genç ve tecrübeli teknik adamların taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli teknik adam Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli isim olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın hocası Solskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51 ve Trabzonspor'un başındaki isim Fatih Tekke ise 48 yaşında. Dört büyükler arasında en genç teknik adam olarak dikkat çeken Tekke, taktiksel bilgisiyle fark oluşturan isim olmayı hedefliyor.