Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Trabzonspor, yeni sezonu evinde açıyor. Bordo mavililer, konuk edeceği Kocaelispor'u yenerek 3 puanla açılış yapmak ve taraftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke de zorlu maçın kadrosunu netleştirdi. İşte detaylar...
Geri kalan sezonu istediği yerde tamamlayamayan Trabzonspor, yeni bir sayfa açmak için Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Evinde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke, sahaya çıkacak olan kadrosunu belirledi.
SADECE 7 KEZ YENİLDİ
Süper Lig 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, lig tarihinde açılış maçlarında elde ettiği başarılı performansı devam ettirmeyi hedefliyor.
51 MAÇIN 31'İNİ KAZANDI
Bordo-mavili ekip, Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 51 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu süreçte 13 kez sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, 1'i hükmen olmak üzere sadece 7 kez mağlup oldu.
DEPLASMANDA DAHA ETKİLİ
Trabzonspor, açılış haftası maçlarının 27'sini deplasmanda, 24'ünü ise kendi sahasında oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Fırtına, evinde çıktığı açılış karşılaşmalarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet yaşadı.
İKİNCİ KEZ AÇILIŞ MAÇI
Lige yeniden yükselen Kocaelispor ile Trabzonspor, 27 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip, Süper Lig tarihinde açılış haftasında ikinci kez karşılaşacak. İlk buluşma 1997-98 sezonunda İzmit'te oynanmış ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
TEKKE 14 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor'da ilk kez teknik adamlık koltuğuna oturan Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin başında 14 maça çıktı. Tekke, döneminde Süper Lig'de oynadığı 11 mücadeleden 5 galibiyet, 4 beraberlik ile ayrılan bordomavililer, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Bodrum FK'yı, yarı finalde Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Fatih Tekke'nin öğrencileri, finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
EN GENÇ TEKNİK ADAM
Trendyol Süper Lig her sezon olduğu gibi bu sezon genç ve tecrübeli teknik adamların taktik savaşı vereceği bir sezona tanıklık edecek. Fenerbahçe'nin başındaki Portekizli teknik adam Mourinho, 62 yaşında ve en tecrübeli isim olarak ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın hocası Solskjaer 52, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk 51 ve Trabzonspor'un başındaki isim Fatih Tekke ise 48 yaşında. Dört büyükler arasında en genç teknik adam olarak dikkat çeken Tekke, taktiksel bilgisiyle fark oluşturan isim olmayı hedefliyor.
4 TRANSFER YAPILDI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonlardaki takviyelerinin aksine sadece 4 transfer yaptı. Kadroya Wagner Pina, Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Kazeem Olaigbe eklemesi gerçekleştirildi.
5 MAÇTA 1 YENİLGİ
Yeni sezon hazırlıkları için Trabzon ve Erzurum olmak üzere iki etap gerçekleştiren bordo mavililer, 5 hazırlık maçı oynadı. Ftih Tekke'nin öğrencileri, Dinamo Tiflis ile 1-1 ve Perspolis ile de 0-0 berabere kaldı. Araz Nahçıvan'a 3-2 yenilen Karadeniz temsilcisi, Zob-Ahan'ı 4-0 ve Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Kocaelispor karşısında 3 puan hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı da netleşti.
Bordo mavililerin sahaya Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Okay, Zubkov, Vişça, Onauchu ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.