Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG/YPG Şam yönetimi ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakatı ihlal ediyor ve süreci baltalamaya devam ederken Suriye’den Paris’teki SDG konferansına rest geldi. Şam yönetiminden bir yetkili “SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler

Suriye hükümeti terör örgütü SDG/YPG ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan görüşmelere katılmama kararı aldığını duydu. Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam yönetiminden resmi bir kaynağın "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" açıklamasını yaptığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim Fotoğraf ArşiviSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABDİ SÜRECİ BALTALIYOR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Abdi) arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının ardından SDG Suriye'de süreci baltalama girişimlerine devam ediyor. Hal böyleyken Şam yönetimi Paris'teki SDG konferansının devam eden müzakere sürecine yönelik bir darbe girişimi olduğunu belirtti ve konferansa katılmayacaklarını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AASuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AA

ŞAM YÖNETİMİNDEN PARİS KONFERANSINA REST

SANA'nın bildirdiğine göre Suriye hükümetinden yetkili bir kaynak, SDG'nin ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği konferansın kapsamlı bir ulusal çerçeveyi değil, Suriye halkının zaferinden zarar gören tarafları içeren kırılgan bir ittifakı temsil ettiğini doğrulayarak bu konferansın devam eden müzakere çabalarına ağır bir darbe vurduğunu ve hükümetin Paris'te planlanan hiçbir toplantıya katılmayacağını, ayrıca eski rejim dönemini herhangi bir isim veya kılıf altında canlandırmaya çalışan hiçbir tarafla müzakere masasına oturmayacağını ifade etti.

Şam yönetiminin ülkedeki dini ve etnik grupların barışçıl faaliyetler yürütmesi şartıyla siyasi görüşlerini ifade etme, toplantılar düzenleme ve siyasi partilerini kurma haklarının bulunduğunu teyit ettiğini vurgulayan yetkili; her vatandaşın devlet vizyonunu sunma hakkı bulunduğunu fakat bu hakkın tehdit veya zorbalıkla değil, kamuoyu diyaloğu ve sandık yoluyla kullanabileceğini belirtti.

YPGden Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyorYPGden Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyor

"SURİYE DEVLETİNİN İLKELERİNİ REDDEDİYORLAR"

SANA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşananların ulusal bir çerçeveyi temsil etmediğini belirten yetkili, şu ifadeleri kullandı:

Aksine, Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşünden zarar gören taraflar ile statükoyu zorla dayatan ve Suriye bileşenlerinin temsilini tekelleştiren ya da böyle bir çaba içinde olan bazı taraflardan oluşan kırılgan bir ittifakı ifade etmektedir. Dış desteğe bağlı olan bu taraflar, gelecekteki taleplerden kaçınmak ve Suriye devletinin ilkelerini—tek ordu, tek hükümet ve tek ülke esasına dayanan—reddetmek amacıyla bu tür konferanslara başvurmaktadır.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf ArşiviMazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

"10 MART MUTABAKATININ AÇIK İHLALİ"

Paris konferansının Suriye'ye yönelik dış müdahale girişimi olduğunu vurgulayan yetkili, konferansla ilgili şöyle konuştu:

Hükümet, 10 Mart mutabakatının açık ihlali olan, düşmanca eylemlerde bulunan ayrılıkçı şahsiyetlerin ağırlanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu eylemlerin sonuçlarından SDG ve liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır. Hükümet, bu konferansı Suriye meselelerini uluslararasılaştırma, dış müdahaleyi teşvik etme ve yaptırımları yeniden uygulama girişimi olarak değerlendirmekte ve SDG'nin bu nedenle hukuki, siyasi ve tarihi sorumluluklarının bulunduğunu düşünmektedir.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf ArşiviMazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması, Takvim Fotoğraf Arşivi

Paris konferansının SDG/YPG ile imzalanan 10 Mart mutabakatına aykırı olduğunu belirten Suriye hükümeti yetkilisi "Oysa anlaşma, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarına entegrasyonunu açıkça şart koşmuş ve hakların bağlılığa değil, yetkiye dayalı olmasını garanti altına almıştır." ifadelerini kullandı.

"Bu konferans, Suriye hükümetinin Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu'nun kurulması ve çalışmalarına başlaması gibi taahhütlerine ve şubat ayında başlatılan ve ülke güvenli hale gelene kadar devam edecek ulusal diyalog sürecine açıkça aykırıdır." diyen yetkili ayrıca konferansın ateşkes şartlarının uygulanmasından ve kurumların entegrasyonundan kaçınmak anlamına geldiğini ve anlaşmanın sürekli ihlal edilmesine yol açtığını, ayrıca Kandil'den talimat alan terör gruplarının Suriye Araplarına yönelik sistematik demografik değişim politikalarının örtülmesi için kılıf oluşturduğunu belirtti.

"PARİS KONFERANSI DARBE GİRİŞİMİDİR"

Paris Konferansının devam eden müzakere sürecine darbe olduğunu açıkça dile getiren yetkili, "Bu nedenle hükümet Paris'teki hiçbir toplantıya katılmayacak ve eski rejim dönemini herhangi bir bahane veya kılıf altında canlandırmaya çalışan taraflarla müzakere masasına oturmayacaktır. SDG'yi 10 Mart mutabakatı çerçevesinde ciddi şekilde çalışmaya ve uluslararası arabulucuları tüm müzakereleri Suriyelilerin meşru ve ulusal diyalog adresi olarak kabul ettiği Şam'a taşımaya çağırmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ahmed Şara-Mazlum Abdi görüşmesinin arka planı! Barrack Anlaşmazlık var dedi | Şam’dan açıklama: Tek Suriye, Tek ordu, Tek hükümetAhmed Şara-Mazlum Abdi görüşmesinin arka planı! Barrack Anlaşmazlık var dedi | Şam’dan açıklama: Tek Suriye, Tek ordu, Tek hükümet

