Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler

Suriye hükümeti terör örgütü SDG /YPG ile Fransa 'nın başkenti Paris 'te düzenlenecek olan görüşmelere katılmama kararı aldığını duydu. Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam yönetiminden resmi bir kaynağın "SDG konferansı devam eden müzakere çabalarına darbe niteliğindedir ve hükümet Paris toplantılarına katılmayacaktır" açıklamasını yaptığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Abdi) arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının ardından SDG Suriye'de süreci baltalama girişimlerine devam ediyor. Hal böyleyken Şam yönetimi Paris 'teki SDG konferansının devam eden müzakere sürecine yönelik bir darbe girişimi olduğunu belirtti ve konferansa katılmayacaklarını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, AA

ŞAM YÖNETİMİNDEN PARİS KONFERANSINA REST

SANA'nın bildirdiğine göre Suriye hükümetinden yetkili bir kaynak, SDG'nin ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği konferansın kapsamlı bir ulusal çerçeveyi değil, Suriye halkının zaferinden zarar gören tarafları içeren kırılgan bir ittifakı temsil ettiğini doğrulayarak bu konferansın devam eden müzakere çabalarına ağır bir darbe vurduğunu ve hükümetin Paris'te planlanan hiçbir toplantıya katılmayacağını, ayrıca eski rejim dönemini herhangi bir isim veya kılıf altında canlandırmaya çalışan hiçbir tarafla müzakere masasına oturmayacağını ifade etti.

Şam yönetiminin ülkedeki dini ve etnik grupların barışçıl faaliyetler yürütmesi şartıyla siyasi görüşlerini ifade etme, toplantılar düzenleme ve siyasi partilerini kurma haklarının bulunduğunu teyit ettiğini vurgulayan yetkili; her vatandaşın devlet vizyonunu sunma hakkı bulunduğunu fakat bu hakkın tehdit veya zorbalıkla değil, kamuoyu diyaloğu ve sandık yoluyla kullanabileceğini belirtti.

"SURİYE DEVLETİNİN İLKELERİNİ REDDEDİYORLAR"

SANA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşananların ulusal bir çerçeveyi temsil etmediğini belirten yetkili, şu ifadeleri kullandı:

Aksine, Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşünden zarar gören taraflar ile statükoyu zorla dayatan ve Suriye bileşenlerinin temsilini tekelleştiren ya da böyle bir çaba içinde olan bazı taraflardan oluşan kırılgan bir ittifakı ifade etmektedir. Dış desteğe bağlı olan bu taraflar, gelecekteki taleplerden kaçınmak ve Suriye devletinin ilkelerini—tek ordu, tek hükümet ve tek ülke esasına dayanan—reddetmek amacıyla bu tür konferanslara başvurmaktadır.