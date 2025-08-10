SON DAKİKA
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler

25 bin öğretmen ataması süreci devam ederken; Sağlık Bakanlığı 18 bin, Adalet Bakanlığı 20 bin, Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Özel sektör de İŞKUR aracılığıyla 87 bin işçi arıyor...

Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
İş arayanlara hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları sürüyor.

10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere 25 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ise bu yıl açılan 37 bin kadronun 19 binine personel alımını Mayıs ayında yaparken, 18 bini için de Eylül'de ilana çıkmaya hazırlanıyor.

BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT!
Adalet teşkilatına da 20 bin yeni personel alımı yapılacak. İlk etapta 5 bini için düğmeye basıldı. Bu kapsamda bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı, 24 hizmetli kadrosu açılırken, başvurular 15 Ağustos'a kadar alınacak. Alımlar da uygulamalı ve/ veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise 2 bin 750'si sözleşmeli temizlik personeli, bin 650'si koruma, güvenlik, bakım-onarım personeli olmak üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için 17 Ağustos'a kadar başvuruların alınacağını duyurdu.

87 BİN AÇIK İŞ VAR
Halen özel sektör ise İŞKUR aracılığıyla 87 bini aşkın personel arıyor. Mevcut açık işlerde ilk sırayı 19 bin 447 kişiyle beden işçisi alırken; 3 bin 365 kişiyle temizlik görevlisi, bin 415 kişiyle satış elemanı/danışmanı takip ediyor. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.

İŞTE AÇIK İŞLER
İŞKUR'da şu an başvuruya açık olan açık iş sayıları şöyle:

Beden işçisi: 19.447
Temizlik görevlisi: 3.365
Satış elemanı / danışmanı: 1.415
Paketleme işçisi: 1.326
Ambar/depo görevlisi: 1.302
Servis elemanı: 1.283
Ön muhasebeci: 1.116
Makineci (dikiş): 1.064
Şoför-yük taşıma: 1.010
Konfeksiyon işçisi: 894
Gazaltı kaynakçısı: 886
Güvenlik görevlisi: 754

903 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ
İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 145 bin 546, ilk 7 ayda ise 903 bin 987 kişi işe yerleşti. Yılın ilk 7 ayında en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleşti.

Temmuz ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 221 bin 750 oldu. İlk 7 ayda ise 1 milyon 418 bin açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98.4'ü özel sektörden alınan açık işlerden oluşurken, en fazla açık iş sektörler itibariyle 494 bin 801 ile imalat sanayiinde, mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı" mesleklerinde görüldü.

