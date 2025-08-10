10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere 25 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ise bu yıl açılan 37 bin kadronun 19 binine personel alımını Mayıs ayında yaparken, 18 bini için de Eylül'de ilana çıkmaya hazırlanıyor.

Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler (AA)

BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT!

Adalet teşkilatına da 20 bin yeni personel alımı yapılacak. İlk etapta 5 bini için düğmeye basıldı. Bu kapsamda bin 500 zabıt katibi, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı, 24 hizmetli kadrosu açılırken, başvurular 15 Ağustos'a kadar alınacak. Alımlar da uygulamalı ve/ veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise 2 bin 750'si sözleşmeli temizlik personeli, bin 650'si koruma, güvenlik, bakım-onarım personeli olmak üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için 17 Ağustos'a kadar başvuruların alınacağını duyurdu.