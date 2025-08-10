Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."

takvim-logo

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cankurtaran olmayan bölgede denize giren 16 yaşındaki çocuk, dalgalar arasında kayboldu. Ekiplerin su altı ve su üstü arama çalışmaları neticesinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayda kahreden bir detay ortaya çıktı. 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay sonrası anne Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından acı paylaşımda bulundu: Oğlum Efe, Ahmet 'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım!

Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahile ailesi ile birlikte gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdi.

Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı. Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgaların arasında kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi.

Hem su altında hem de su üstünde yapılan arama çalışmaları sonucu 40 dakika sonra çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AHMET MİNGUZZİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaş oldukları ortaya çıktı.

"YANDIM OĞLUM YANDIM..."

Kahreden tesadüfü Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne Minguzzi, paylaşımında iu ifadeleri kullandı: "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım"

