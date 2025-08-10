Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 17:25

Karasu'da denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu. (İHA)

Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı. Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgaların arasında kayboldu.