Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."
Sakarya'nın Karasu ilçesinde cankurtaran olmayan bölgede denize giren 16 yaşındaki çocuk, dalgalar arasında kayboldu. Ekiplerin su altı ve su üstü arama çalışmaları neticesinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayda kahreden bir detay ortaya çıktı. 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay sonrası anne Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından acı paylaşımda bulundu: Oğlum Efe, Ahmet 'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım!
Sakarya'nın Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi mevkiinde sahile ailesi ile birlikte gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdi.
Efe, çevredekilerin bölgede cankurtaran hizmeti bulunmadığını ve akıntı olduğunu söylemesi üzerine denizden çıktı. Ancak bir süre sonra tekrar denize giren çocuk, dalgaların arasında kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil güvenlik, UMKE, sağlık, jandarma, dalgıçlar ve can kurtaran ekipleri sevk edildi.