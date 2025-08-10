Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları

Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarıyla bilinen Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturmada çok çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Epözdemir'in "Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında rüşvet aldığı için meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile iş birliği içinde olduğu, derin bağlantılarına kullanıp mafya için para karşılığı "tahliye" kararları aldırmaya çalıştığı saptandı. Dosyaya giren WhatsApp konuşmalarından rüşvet pazarlığı çıktı. Karanlık para trafiğine aracılık eden itirafçı bir şahıs "Savcı Çallı ve Rezan bana 150 bin dolara tahliye yapacağını söyledi" dedi. Öte yandan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları

Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Soruşturmanın rüşvet ayağında çok çarpıcı detay ve belgeler ortaya çıktı. Soruşturmanın bir ucu Bakırköy Adliyesi'ne ve "Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında rüşvet aldığı için meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı'ya uzandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Çallı'nın Rezan Epözdemir'le beraber bir tutukluya para karşılığı tahliye kararı almaya çalıştığı saptandı.

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyimAtalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyim



WHATSAPP'TA RÜŞVET PAZARLIĞI: KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Yine Makaron dosyasında adı geçen ve sanık ailelerinden 40 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.

Rüşvet pazarlığının yer aldığı konuşmalarda Demirbaş'ın Çallı'ya "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" dediği, Çallı'nın ise "Haber vereyim mi Rezan'a" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.



"REZAN EPÖZDEMİR ÇALLI'YI SIK SIK ZİYARET EDERDİ"

Soruşturmada adı geçen polis memuru Emre Atak 04.01.2022 tarihli ifadesinde Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı'yı sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

ʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺʺCengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söyledilerʺ

İTİRAF: PARAYI ELDEN ALDI, REZAN'IN OFİSİNE GİTTİ

Soruşturmada yer alan bir başka ifadede Cengiz Çallı ve Rezan Epözdemir adına rüşvet köprüsü kuran şahıs, "Cengiz ve Rezan bana 150.000 dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. (Mafya) Bu parayı vermeyi kabul ettiler" dedi.

Savcı Çallı'nın kendisinden 75 bin doları elden teslim aldığını, parayı aldıktan sonra Rezan Epözdemir'in ofisine gittiğini söyledi.

Rezan Epözdemir'in ofisinden 150 bin dolar ve dijital materyaller çıktıRezan Epözdemir'in ofisinden 150 bin dolar ve dijital materyaller çıktı


EPÖZDEMİR'İN OFİSİNDEN 150 BİN DOLAR ÇIKTI

150 bin dolar karşılığı bir tutukluya tahliye kararı almakla suçlanan Rezan Epözdemir'in ofisinden yapılan arama tamamlandı. Yaklaşık 150 bin dolar para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖden İsraile kirli temaslarCHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖden İsraile kirli temaslar

