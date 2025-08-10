Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları

Avukat Rezan Epözdemir "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.



Soruşturmanın rüşvet ayağında çok çarpıcı detay ve belgeler ortaya çıktı. Soruşturmanın bir ucu Bakırköy Adliyesi'ne ve "Makaron Kaçakçılılığı" dosyasında rüşvet aldığı için meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı'ya uzandı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen Çallı'nın Rezan Epözdemir'le beraber bir tutukluya para karşılığı tahliye kararı almaya çalıştığı saptandı.

Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları : 75 şu an hazır, Rezan'a haber vereyim







WHATSAPP'TA RÜŞVET PAZARLIĞI: KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI



Yine Makaron dosyasında adı geçen ve sanık ailelerinden 40 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Atalay Demirbaş'ın savcı Cengiz Çallı ile olan WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.



Rüşvet pazarlığının yer aldığı konuşmalarda Demirbaş'ın Çallı'ya "Abi emanetin bende. 75 şu an hazır. Yarın da 25'i vereyim" dediği, Çallı'nın ise "Haber vereyim mi Rezan'a" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.