Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor
Çanakkale Kepez'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı

Çanakkale’nin Kepez beldesi Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi'nde orman yangını çıktı.

BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

 

 

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

 

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

 