Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı

2014’te halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevde 11 yılı geride bıraktı. 10 Ağustos 2014’teki seçimde yüzde 51,79 oyla Türkiye’nin ilk kez doğrudan halkın seçtiği cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk, 2023’te ise ikinci dönemine başladı. Bu süreçte Türkiye, hem içeride hem dışarıda kritik gelişmelere tanıklık etti. Son olarak "Terörsüz Türkiye" hedefi öne çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı cumhurbaşkanlığı görevinde 11 yılı tamamladı.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ HALK SEÇTİ
Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini içeren 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

YÜZDE 51.79'LA ERDOĞAN
Seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alarak göreve geldi.

İlerleyen dönemde sistem değişikliği tartışmalarının gündemde olduğu Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için yeniden sandık başına gitti. Halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı. Anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI
Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamento üyelerinin belirlenmesi için 24 Haziran 2018'de seçim yapıldı.

KİMLER SEÇİME GİRDİ
Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'de bir tören düzenlendi, yeni sistemin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçimi ise 2023'te yapıldı. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

İKİNCİ TURDA 52.16 İLE YENİDEN CUMHURBAŞKANI
İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu, 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan, 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Seçimin ikinci turunda yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Bu seçimle yeni sistemde ikinci dönemine başlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiği 10 Ağustos 2014'ten bu yana görevde 11 yılı geride bıraktı.

Türkiye, bu dönemde dış politikada başta İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşı, Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizi gibi konularda yoğun diplomasi yürütürken, yurt içinde ise 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye çalıştı. Türkiye, yine bu dönemde Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nde en önemli destekçisi oldu. Türkiye için 15 Temmuz 2016 ise dönüm noktası oldu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin büyük desteği FETÖ'cü alçakları bozguna uğrattı.

Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçakları milletle birlikte püskürttü (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçakları milletle birlikte püskürttü (Takvim.com.tr Arşiv)

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARI
Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya kadar birçok alanda tarihi atılımlar gerçekleştiren Türkiye, "Terörsüz Türkiye"nin ilk adımlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı'yla attı.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan komisyon, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adı altında çalışmalarına başladı.

