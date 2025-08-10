SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul’a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM’den 8 il için sarı kodlu uyarı!

Güneydoğu Kavrulacak

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklıkların 44-45 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Nem oranının düşük olması, hissedilen sıcaklığın artmasına ve sıcak çarpması riskinin yükselmesine neden olacak.