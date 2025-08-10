SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren ülke genelinde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Tahminlere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle güney illerinde termometreler adeta kavuracak. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Rekor sıcaklıklar yeniden mi geliyor? İşte merak edilen hava durumu raporu haberimizde.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:23