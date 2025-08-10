Kadraj Galeri Kadraj İkon SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren ülke genelinde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Tahminlere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle güney illerinde termometreler adeta kavuracak. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Rekor sıcaklıklar yeniden mi geliyor? İşte merak edilen hava durumu raporu haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 09:23
Türkiye, yazın en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle Adana, Osmaniye ve Güneydoğu illerinde termometrelerin mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar vatandaşlara "Özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısı yapıyor.

Adana'da 46 Derece Bekleniyor

Sıcak hava dalgasının en sert vuracağı illerin başında Adana geliyor. Kentte bugün hava sıcaklığının 46 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Mersin ve Antalya hattında 40 derecenin üzerindeki değerlerin görülmesi beklenirken, Osmaniye'de de rekor düzeyde sıcaklık yaşanacağı bildirildi.

Marmara Bölgesi'nde 34-38 derece bandında seyredecek hava sıcaklığı, Ege'de kıyılarda 38-40 derece, iç kesimlerde ise 35 derece civarında olacak. Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman fırtına etkili olabilir.

Güneydoğu Kavrulacak

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklıkların 44-45 derece seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Nem oranının düşük olması, hissedilen sıcaklığın artmasına ve sıcak çarpması riskinin yükselmesine neden olacak.

Doğu Anadolu'da ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde sıcaklıklar 20-25 derece civarında kalsa da bölge genelinde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor.