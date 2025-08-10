PODCAST CANLI YAYIN

Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Emma Thompson, yıllar önce, eski eşinden boşandığı gün, o dönem henüz ABD Başkanı olmayan Donald Trump’tan beklenmedik bir akşam yemeği daveti aldığını söyledi. Thompson’ın nazikçe reddettiğini söylediği teklifin perde arkası ve o sürpriz telefon konuşması ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson, eski kocası Kenneth Branagh'tan boşandığı gün ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini arayıp randevuya davet ettiğini söyledi.

"Harry Potter"ın ünlü aktrisi, cumartesi günü İsviçre'deki Locarno Film Festivali'nde izleyicilere, "Primary Colors" filminin çekimleri sırasında karavanında otururken o zamanlar geleceğin başkanı olacak olan kişiden bir telefon aldığını söyledi.

Thompson, o anları şöyle anlattı:

O, 'Merhaba, ben Donald Trump' dedi. Ben bunun bir şaka olduğunu düşündüm ve 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diye sordum. Belki de birinden yol tarifi almaya ihtiyacı vardı.

Page Six'in belirttiğine göre Thompson Trump ile ilgili anısının devamını şöyle anlattı:

Sonra dedi ki: 'Güzel mekanlarımdan birinde kalmanı çok isterim. Belki birlikte akşam yemeği yiyebiliriz'

66 yaşındaki Thompson, Trump'a nazikçe olumsuz yanıt verdiğini belirterek "Dedim ki: 'Bu çok nazik, çok teşekkür ederim. Sana döneceğim'" ifadelerini kullandı.

Page Six o dönemde Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'ten yeni boşandığını hatırlatıyor. Trump ve Maples'in Tiffany Trump adında bir kızları var.

