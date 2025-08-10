Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım

Thompson, o anları şöyle anlattı:

"Harry Potter"ın ünlü aktrisi, cumartesi günü İsviçre'deki Locarno Film Festivali'nde izleyicilere, "Primary Colors" filminin çekimleri sırasında karavanında otururken o zamanlar geleceğin başkanı olacak olan kişiden bir telefon aldığını söyledi.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson , eski kocası Kenneth Branagh'tan boşandığı gün ABD Başkanı Donald Trump 'ın kendisini arayıp randevuya davet ettiğini söyledi.

Thompson ve Branagh, yönetmenin Helena Bonham Carter ile yaşadığı ilişki sonrasında 1995 yılında boşanıncaya kadar altı yıl evli kaldılar, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

TRUMP'TAN ÜNLÜ OYUNCUYA AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ

Page Six'in belirttiğine göre Thompson Trump ile ilgili anısının devamını şöyle anlattı:

Sonra dedi ki: 'Güzel mekanlarımdan birinde kalmanı çok isterim. Belki birlikte akşam yemeği yiyebiliriz'

66 yaşındaki Thompson, Trump'a nazikçe olumsuz yanıt verdiğini belirterek "Dedim ki: 'Bu çok nazik, çok teşekkür ederim. Sana döneceğim'" ifadelerini kullandı.