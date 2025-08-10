Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor

PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonluk özlemine son vermek ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Sarı lacivertliler, Feyenoord eşleşmesinde turu geçen taraf olmayı arzularken kadrosuna flaş bir takviye daha yapmak amacında. Oyuncunun kulübüyle de anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın ardında tamamladığı sezonların ardından bu kez mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

FENERBAHÇE REKORA DOYMUYOR

F.Bahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri için West Ham United'ın 40 milyon euroyu gözden çıkardığı haberleri gündemi meşgul ederken, bu transferin gerçekleşmesi yeni bir rekora imza atılması anlamı taşıyor. Sarılacivertliler 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30+5 milyon euro ile gönderirken bu rakam kulüp tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçmişti.

2023'te Arda Güler, Real Madrid'e 20+10 milyon euro, 2022'de Kim Min-Jae; Napoli'ye 18 milyon euro, 2020'de Vedat Muriqi; Lazio'ya bonuslarla 21 milyon euro, 2019'da Eljif Elmas; Napoli'ye bonuslarla 17.7 milyon euroya gönderilmişti.

FAYE'DE TALİP VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Omar Fayed için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Portekiz ekibi FC Arouca'nın, 22 yaşındaki Mısırlı stoperi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

İKİ TAKIMA KİRALANDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre FC Arouca, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Omar Fayed'i gündemine aldı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Beerschot ve Sırbistan temsilcisi Novi Pazar'da kiralık olarak forma giymişti.

1 ASİST YAPTI

Geride kalan sezonda Beerschot formasıyla 15 maça çıkan Omar Fayed, 1 asistlik katkı verdi. Defansif yönüyle öne çıkan 22 yaşındaki futbolcu, hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

HEDEF PLAY-OFF

İlk maçta Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta Kadıköy'de taraftarı önünde galibiyet alarak turu geçmeyi hedefliyor. Bu süreçte yönetim, hem hücum hem de orta saha hattında kadroyu güçlendirmek istiyor.

KEREM İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli yıldız ile tüm şartlarda anlaşan sarı-lacivertlilerde, 26 yaşındaki futbolcunun imza atacağı tarih konusunda kritik bir gelişme yaşandı.

EŞLEŞMEYE GÖRE BELİRLENECEK

Portekiz basınından O Jogo'nun aktardığı ve Sabah'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe ile Benfica arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli ve oyuncunun yıllık maaşı konusunda uzlaşma sağlandı. Ancak imza tarihi, Şampiyonlar Ligi eşleşmelerine bağlı olarak netleşecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA İMZALAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a elenmesi halinde Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba gününden itibaren imza atabileceği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertlilerin tur atlaması durumunda, play-off turundaki muhtemel rakip Benfica olması transferin önünde engel oluşturacak.

BENFICA'NIN TAVRI NET

Benfica Başkanı Rui Costa, olası Fenerbahçe eşleşmesinde Kerem'in transferine izin vermeyecek. Ayrıca, play-off eşleşmesi halinde Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi ancak karşılaşmaların ardından gerçekleşebilecek.

5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'dan 12 milyon euroya transfer edilen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 25 milyon euroya ulaşan teklif yaptığı öğrenildi. Benfica'da 1.5 milyon euro kazanan milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro artı bonus içeren teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor.

ORTA SAHA OPERASYONU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord karşısına çıkmaya hazırlanırken, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferi için girişimlerini sürdürürken, orta sahaya takviye amacıyla dikkat çekici bir takas planı üzerinde çalışıyor.

JUVENTUS AMRABAT'I İSTİYOR

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve şu anda Juventus'un başında bulunan Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmeyi planlıyor.

TAKASLA DOUGLAS LUIZ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Juventus'un Amrabat ilgisini kendi lehine çevirerek Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'i transfer gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için "Amrabat + 10 milyon euro" şeklinde bir takas teklifi hazırladı. İki kulüp arasında önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

ARZUSU İNGİLTERE

Douglas Luiz'in önceliği yeniden İngiltere Premier Lig'e dönmek. Ancak istediği teklifleri alamazsa İstanbul seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Juventus'a 51,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SAĞ KANAT İÇİN ZHEGROVA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kanat hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Asensio transferinde yüksek maliyet engeline takılan sarı-lacivertliler, rotasını Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yıldızı Edon Zhegrova'ya çevirdi.

MOURINHO KANAT İSTEDİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sağ kanada yıldız bir isim istemesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, transfer listesini yeniden şekillendirdi. Asensio'nun maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren sarı-lacivertliler, daha genç ve potansiyelli bir oyuncu olan Edon Zhegrova üzerinde yoğunlaştı.

AYRILMAK İSTİYOR

Kosovalı futbolcunun Lille'den ayrılma niyetinde olduğu bilinirken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Fransız ekibinin 26 yaşındaki oyuncu için 15-20 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

6 MİLYON EURO TALEBİ

Zhegrova'nın yıllık 6 milyon euro maaş istediği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız futbolcunun Lille ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

10 GOLDE ADI VAR

Geçen sezon Lille formasıyla 21 resmi maçta görev alan Zhegrova, 8 gol ve 2 asist üreterek hücum hattında etkili bir performans sergiledi. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin ardından sağ kanada hızlı bir takviye yapmak için görüşmelerini hızlandıracak.

10 NUMARAYA SÜRPRİZ!

Fenerbahçe, forvet arkası bölgesi için flaş bir ismi gündemine aldı. Sebastian Szymanski'den istediği verimi elde edemeyen Kanarya'nın listesine giren isim Niko Jankovic oldu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki Hırvat futbolcu için kulübü Rijeka'ya resmi teklifte bulundu. Genç oyuncunun bonservisi konusunda 5.6 milyon euroluk öneri yapıldı.

HIRVATLAR KABUL ETTİ

Jankovic için Rijeka'ya yapılan teklif, Hırvatlar tarafından kabul gördü. Fenerbahçe'nin son dönemde yaptığı geleceğe yönelik hamlelerden biri olarak değerlendirilen bu hamle öncesinde ayrılık da bekleniyor.

SEBA GİDEBİLİR

Geride kalan sezonun devre arasından bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Sebastian Szymanski için ayrılık yakın gözüküyor. Özellikle İtalya'dan talipleri bulunan Polonyalı yıldızdan elde edilecek bonservis de Jankovic transferinde kullanılacak.

SON SÖZ JANKOVIC'TE

Fenerbahçe'nin Rijeka ile anlaşmasının ardından gözler Jankovic'e çevrildi. Orta saha oyuncusu, yapılan görüşmelerde İstanbul'a gelmeyi kabul ederse Feyenoord eşleşmesinin ardından şehre getirilecek.

45 MAÇA ÇIKTI

Rijeka'nın formasını geçen sezon 45 karşılaşmada terleten Niko Jankovic, 8 kez ağları sarsıp 6 da asist yaptı ve 3903 dakika sahada kaldı. Ayrıca sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon da 480 dakika oynayıp 5 maçta 1 gollük katkı verdi.

