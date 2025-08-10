Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor

Galatasaray'ın ardında tamamladığı sezonların ardından bu kez mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
FENERBAHÇE REKORA DOYMUYOR
F.Bahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri için West Ham United'ın 40 milyon euroyu gözden çıkardığı haberleri gündemi meşgul ederken, bu transferin gerçekleşmesi yeni bir rekora imza atılması anlamı taşıyor. Sarılacivertliler 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30+5 milyon euro ile gönderirken bu rakam kulüp tarihinin en yüksek satışı olarak kayıtlara geçmişti.
2023'te Arda Güler, Real Madrid'e 20+10 milyon euro, 2022'de Kim Min-Jae; Napoli'ye 18 milyon euro, 2020'de Vedat Muriqi; Lazio'ya bonuslarla 21 milyon euro, 2019'da Eljif Elmas; Napoli'ye bonuslarla 17.7 milyon euroya gönderilmişti.
FAYE'DE TALİP VAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Omar Fayed için Portekiz'den transfer iddiası geldi. Portekiz ekibi FC Arouca'nın, 22 yaşındaki Mısırlı stoperi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.