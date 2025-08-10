Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor

Türkiye, Afrika kıtasındaki diplomatik hamlesiyle ticaret hacmini 36,6 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekora imza attı.



BARIŞ VE GÜVENLİKTE ETKİN ROL

Türkiye, Afrika'da güvenlik ve barışın tesisi konusunda da kritik bir aktör haline geldi. Özellikle Afrika Boynuzu bölgesinde yürütülen girişimlerle bölgesel istikrarın güçlenmesine katkı sağlandı. Türkiye, son olarak Etiyopya-Somali barış görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Somali'de kurulan askeri üs ise Türkiye'nin kıtadaki stratejik ve güvenlik boyutundaki varlığını pekiştirdi.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye'nin Afrika vizyonu, ekonomik kazanımların ötesinde dostluk, karşılıklı saygı ve uzun vadeli ortaklığa dayalı bir stratejiyi esas alıyor. "Eşit ortaklık" ve "kazan-kazan" ilkeleri, bu ilişkilerin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Afrika açılımı, kıtanın dört bir yanında Türkiye'nin etkisini güçlendirirken, 21. yüzyılın en önemli dış politika başarı hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

