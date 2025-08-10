Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Afrika'ya 53 resmi ziyaret gerçekleştirerek Türkiye'nin kıtayla ilişkilerinde tarihe geçen bir diplomatik bir ivme yakaladı.
BAŞKAN ERDOĞAN AFRİKALILARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Erdoğan'ın 2013'te Gabon'da dile getirdiği "Afrika Afrikalılarındır, biz sizin altınlarınız için burada değiliz" sözleri, Türkiye'nin sömürgeci olmayan, samimi yaklaşımını ortaya koyarak gönüllerde taht kurdu.
Bu yaklaşım, kıta genelinde Türkiye'ye karşı artan güvenin en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.
DİPLOMATİK AĞ 12'DEN 44'E ÇIKTI, TİCARET HACMİ ZİRVEDE
Türkiye, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkararak kıtadaki diplomatik temsil gücünü katladı. Bu gelişme, ticaret hacminde de çarpıcı bir artışa zemin hazırladı.
Son verilere göre Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları, kıta genelinde 97 milyar dolarlık dev projelere imza attı.
Türk Eximbank'ın Afrika Finans Kuruluşu'na yaptığı yatırım ise Türkiye'nin bölgesel ekonomik etkisini güçlendiren stratejik bir adım oldu.
EĞİTİM VE KÜLTÜRLE GÜÇLENEN İLİŞKİLER
Afrika açılımının en güçlü ayaklarından birini eğitim ve kültürel iş birliği oluşturuyor. Türkiye Bursları programı kapsamında ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrenci sayısı son yıllarda 6 kat artarak 62 bine çıktı. Bu sayede kıtada Türkiye'nin yetiştirdiği binlerce genç, ülkelerinde dostluk köprüleri kuruyor.
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı aracılığıyla yürütülen kültürel programlar, insani yardımlar ve sosyal projeler Türkiye'nin kıtadaki varlığını daha da derinleştiriyor.