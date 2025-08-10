Son Dakika
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin

Tel Aviv’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı çıkan İsrailli aktivistler canlı yayın bastı. İsrail’in en çok izlenen TV programının stüdyosuna baskın yapan aktivistler "Gazze’deki savaş bitmeli! Savaş hepimizi öldürüyor!" sloganları attı.

İsrail'de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze'den çekilin

Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik ilhak planları İsrail'de de büyük tepki çekmeye devam ediyor. Saldırıların sonlandırılması, esirlerin evlerine dönmesini isteyen İsrailliler hükümete yönelik protestoları sürdürüyor.

İsrailli aktivistler canlı yayını bastı: "Filistinliler'e ne yaptığımızı düşünmeliyiz"

İsrail'de Gazze protestosu

İSRAİL'İN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMINI BASTILAR

İsrail'de hükümetin ilhak planlarına yönelik son eylem ise gündeme damga vurdu. Yahudi-Arap birlikte yaşan ve sosyal adalet hareketi Standing Together'ın üyeleri cumartesi gecesi Kanal 13'te yayımlanan ve ülkenin en çok izlenen programı Big Brother'ı bastı.

Programın canlı oylama bölümünde sahneye atlayan grup, savaş karşıtı sloganlar attı.

İsrail'de Gazze protestosu

"GAZZE'DEN ÇEKİLİN"

Üzerlerinde "Gazze'den çekilin" yazılı tişörtler olan dört grup üyesi sahneye oturup kollarını kenetledi. Güvenlik görevlileri onları sahneden indirmeye çalışırken aktivistlerden biri "Gazze'deki savaş bitmeli! Savaş hepimizi öldürüyor!" diye slogan attı.

Savaş karşıtı protestocular stüdyoda "İsrail hükümeti askerlerini ölüme gönderiyor! İsrail, Gazze'yi aç bırakıyor! Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve rehineler! Halk ateşkes talep ediyor!" diye slogan attı.

Hareketin yaptığı açıklamada ise "Rehineler ölüme terk edilirken ve Big Brother stüdyolarına yalnızca bir saat mesafede çocuklar açlıktan ölürken, medya halka Gazze'de olup biteni anlatmıyor ve her şey yolundaymış gibi yayın yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'de Gazze protestosu

PROTESTOYU AYLAR ÖNCEDEN PLANLADILAR

Stüdyoya giren aktivistlerden ve Standing Together'ın öğrenci biriminin organizatörü olan Eliah Levin Haaretz gazetesine konuştu ve protestonun aylardır planlandığını söyledi ve şöyle konuştu:

Bu, Big Brother'ın (TV programı) simgelediği şeyle ilgili. Hiçbir şey düşünmeyelim, şu küçük dramalara bakalım, olup bitenleri haber yapmamıza gerek kalmasın. Rutini kırmaya, uyuşmuşluğu kırmaya çalışıyoruz. Bu hem TV kanallarına hem de izleyicilere bir mesaj. Acımızı uyuşturmaya ve ülke olarak Filistinlilere ne yaptığımızı düşünmemeye izin veremeyiz. Uyanmamız lazım.

İsrail'de Gazze protestosu

PROTESTOCULARI SAHNEDEN ZORLA İNDİRDİLER

Güvenlik görevlileri protestocuları sahneden zorla indirdi, paylaşılan görüntülerde aktivistlerden birinin yere yatırıldığı görülüyor.

Levin, seyircilerden beklediklerinden çok daha olumlu tepkiler aldıklarını söyledi ve "Herkese, yüzde yüz eminim ki seyirci bize su şişesi fırlatacak dedim. Ama verdikleri tepki şaşırtıcı şekilde olumluydu." şeklinde konuştu.

İsrail'de Gazze protestosu

"KIYAMETİN KOPACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

İsrail merkezli Idealist.org adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Ami Dar ise X hesabından, göstericilerin görüntülerini paylaştı ve "Cuma günkü kabine oylamasından sonra kıyametin kopacağını söylemiştim. Bu gece büyük gösteriler düzenlendi, Standing Together aktivistleri canlı bir televizyon programını yarıda kestiler ve yüzlerce Hava Kuvvetleri pilotu salı günü protesto planlıyor. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

