İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin

Tel Aviv'in Gazze 'ye yönelik ilhak planları İsrail 'de de büyük tepki çekmeye devam ediyor. Saldırıların sonlandırılması, esirlerin evlerine dönmesini isteyen İsrailliler hükümete yönelik protestoları sürdürüyor.

İsrail 'de hükümetin ilhak planlarına yönelik son eylem ise gündeme damga vurdu. Yahudi-Arap birlikte yaşan ve sosyal adalet hareketi Standing Together'ın üyeleri cumartesi gecesi Kanal 13'te yayımlanan ve ülkenin en çok izlenen programı Big Brother'ı bastı.

İSRAİL'İN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMINI BASTILAR

İsrail'de Gazze protestosu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"GAZZE'DEN ÇEKİLİN"

Üzerlerinde "Gazze'den çekilin" yazılı tişörtler olan dört grup üyesi sahneye oturup kollarını kenetledi. Güvenlik görevlileri onları sahneden indirmeye çalışırken aktivistlerden biri "Gazze'deki savaş bitmeli! Savaş hepimizi öldürüyor!" diye slogan attı.

Savaş karşıtı protestocular stüdyoda "İsrail hükümeti askerlerini ölüme gönderiyor! İsrail, Gazze'yi aç bırakıyor! Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve rehineler! Halk ateşkes talep ediyor!" diye slogan attı.

Hareketin yaptığı açıklamada ise "Rehineler ölüme terk edilirken ve Big Brother stüdyolarına yalnızca bir saat mesafede çocuklar açlıktan ölürken, medya halka Gazze'de olup biteni anlatmıyor ve her şey yolundaymış gibi yayın yapıyor." ifadeleri kullanıldı.