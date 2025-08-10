Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı

Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan ve Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Sahil güvenlik (DHA)

ŞÜPHELİ GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.





ÜNLÜ OYUNCU YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay'ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.