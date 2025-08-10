PODCAST CANLI YAYIN

Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere yola çıkan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış halde bulundu. 6 gündür süren arama çalışmalarına 13 kurbağa adam ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da destek veriyor. Balıkesir açıklarında parçalanmış tekneye ulaşıldı ancak Halit Yukay’dan henüz haber alınamadı. Aramalara ROV cihazıyla deniz tabanında devam edileceği bildirilirken gelen son habere göre Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen şüpheli geminin kaptanı tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 6'ncı günde hız kesmeden devam ediyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun emniyetlerine bağlı 13 kurbağa adam, su altında yeni bir iz peşinde çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları sürüyor (DHA)Arama çalışmaları sürüyor (DHA)

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

Teknenin son hali (DHA)Teknenin son hali (DHA)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

13 kurbağa adam dalış yaptı (DHA)13 kurbağa adam dalış yaptı (DHA)

BİLİRKİŞİ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan ve Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Sahil güvenlik (DHA)Sahil güvenlik (DHA)

ŞÜPHELİ GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin, Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli'nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

ÜNLÜ OYUNCU YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürdürülen arama çalışmalarına, Halit Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Halit Yukay'ın, Bozcaada'daki ailesini alıp Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ ailesinin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından video ile yardım çağrısı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği Çanakkale kıyılarında keşif çalışması yapılmasını istedi.

ÇALIŞMALAR DENİZ TABANINDA DEVAM EDECEK

Tatlıtuğ ve arkadaşlarının özel teknelerle Çanakkale kıyılarında arama çalışması yaptığı öğrenilirken, Yukay'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de Balıkesir'in sahil şeridinde devam ediyor. Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 13 kurbağa adam, su altında bir ize ulaşmak için dalış yapıyor. Narlı Mahallesi'nden dalış başlatan kurbağa adamlar, rüzgarın yönüne doğru, adalar ve koyları arıyor. Bugünkü çalışmalardan da sonuç alınamaması durumunda pazartesi günü İzmir Emniyeti'nden, 300 metre derinliğe kadar su altında görüntü alabilen ROV cihazı bölgeye getirilerek, deniz tabanında arama başlatılacak.

Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kıvanç Tatlıtuğdan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı!Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kıvanç Tatlıtuğdan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı!
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı!
Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı: Kritik saatlerdeyiz!Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı: Kritik saatlerdeyiz!
Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşı Halit Yukay için arama kurtarma çalışmalarına katıldı: “Kritik saatlerdeyiz!”

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılının dönüm noktası
İsrail Gazze’de yine yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
YPG başsız İsrail "Goril"siz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor