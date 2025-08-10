Son Dakika
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi? YPG başsız İsrail "Goril"siz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
PODCAST CANLI YAYIN

Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos’ta Alaska’da yüz yüze görüşecek. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin davet edilip edilmediği belirsizliğini korurken ABD gazetesi The Washington Post Zelenskiy’e henüz davetiye gitmediğini yazdı. Peki Putin ve Trump neden Alaska’da buluşacak? Toplantının kritik konusu ise Donbas ve Kırım…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos Cuma günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Alaska'da yüz yüze görüşme yapacaklarını söyledi. Görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılıp katılmayacağı merak edilirken The Washington Post, Zelenskiy'e henüz davetiye ulaşmadığını bildirdi.

Zelenskiy, Trump, Putin, AFPZelenskiy, Trump, Putin, AFP

ALASKA'DA TARİHİ BULUŞMA

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da yapılacak yüz yüze görüşmenin ayrıntılarını kesinleştirirken, toprak takası önerisinde bulunmuştu. Alaska, eski Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor.

WASHINGTON POST: ZELENSKİY'E DAVET GİTMEDİ

Trump, Zelenskiy'nin görüşmeye davet edilip edilmediğini açıklamadı. The Washington Post'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgi sahibi bir yetkili ise Zelenskiy'nin henüz davet edilmediğini söyledi.

Trump ve Putin, AFPTrump ve Putin, AFP

DONBAS VE KIRIM ÇIKMAZI

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi ikinci bir kaynağa göre, Rusya, karşılığında hiçbir şey teklif etmeden, ateşkes karşılığında Kiev'e doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesini bırakmasını önerdi.

The Washington Post'a konuşan kaynak, ilhak ettiği Kırım'a değerli kara köprüsünü güvence altına alan Moskova'nın, cuma günü birliklerini geri çekmeye istekli olmadığını açıkladığını söyledi. Kaynak, Rusya'nın o zamandan beri Sumi ve Harkov bölgelerinde elinde tuttuğu "bir miktar toprağı" geri vermeyi teklif ettiğini ancak bu toprakların önemli olmadığını belirtti.

BAE'DEN ALASKA'YA

Yetkili, Rusya'nın başlangıçta Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'da buluşmayı önerdiğini, ABD'nin ise Avrupa'yı önerdiğini, ancak Kremlin'in bunu reddettiğini ve ardından iki ülkenin Alaska'da karar kıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Putin ile görüşeceğim demişti! Tarih ve yer belli olduABD Başkanı Donald Trump Putin ile görüşeceğim demişti! Tarih ve yer belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump "Putin ile görüşeceğim" demişti! Tarih ve yer belli oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Terörsüz Türkiye yolunda yeni evre! Mahmur ve Sincar lağvedilecek: PKK elebaşlarına Avrupa ve Afrika formülü
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılının dönüm noktası
İsrail Gazze’de yine yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
YPG başsız İsrail "Goril"siz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Kamu ve özel sektör personel arıyor | En az 154 bin kişi alınacak! İşte açık işler
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! 10 numara transferi bitiyor
"İsrail'in işgal planı kabul edilemez" | Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! "Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici"
Tielemans hamlesi! Fenerbahçe kulislerinde konuşulan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü
9 odalı evinde 2 oğluyla yaşıyor! Çağla Şıkel’in evi olay oldu