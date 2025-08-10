Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı

ABD Başkanı Donald Trump , 15 Ağustos Cuma günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Alaska'da yüz yüze görüşme yapacaklarını söyledi. Görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 'nin de katılıp katılmayacağı merak edilirken The Washington Post, Zelenskiy'e henüz davetiye ulaşmadığını bildirdi.

Zelenskiy, Trump, Putin, AFP

ALASKA'DA TARİHİ BULUŞMA

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da yapılacak yüz yüze görüşmenin ayrıntılarını kesinleştirirken, toprak takası önerisinde bulunmuştu. Alaska, eski Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor.

WASHINGTON POST: ZELENSKİY'E DAVET GİTMEDİ

Trump, Zelenskiy'nin görüşmeye davet edilip edilmediğini açıklamadı. The Washington Post'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgi sahibi bir yetkili ise Zelenskiy'nin henüz davet edilmediğini söyledi.

Trump ve Putin, AFP

DONBAS VE KIRIM ÇIKMAZI

Görüşmelere ilişkin bilgi sahibi ikinci bir kaynağa göre, Rusya, karşılığında hiçbir şey teklif etmeden, ateşkes karşılığında Kiev'e doğu Ukrayna'daki Donbas bölgesini bırakmasını önerdi.

The Washington Post'a konuşan kaynak, ilhak ettiği Kırım'a değerli kara köprüsünü güvence altına alan Moskova'nın, cuma günü birliklerini geri çekmeye istekli olmadığını açıkladığını söyledi. Kaynak, Rusya'nın o zamandan beri Sumi ve Harkov bölgelerinde elinde tuttuğu "bir miktar toprağı" geri vermeyi teklif ettiğini ancak bu toprakların önemli olmadığını belirtti.

BAE'DEN ALASKA'YA

Yetkili, Rusya'nın başlangıçta Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'da buluşmayı önerdiğini, ABD'nin ise Avrupa'yı önerdiğini, ancak Kremlin'in bunu reddettiğini ve ardından iki ülkenin Alaska'da karar kıldığını söyledi.