Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık masada olacak. Kabine yarın Külliye'de toplanacak: Gündem terörsüz Türkiye!

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması... TERÖRSÜZ TÜRKİYE Terörsüz Türkiye başlığı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları Kabine'nin gündemi olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyonda yaptığı sunuma ilişkin detayları Kabinde'de Başkan Erdoğan'a aktarması bekleniyor.