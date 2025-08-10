Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık masada olacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye başlığı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları Kabine'nin gündemi olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyonda yaptığı sunuma ilişkin detayları Kabinde'de Başkan Erdoğan'a aktarması bekleniyor.
ORMAN YANGINLARI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunması bekleniyor. Aynı zamanda Kabine'de yangınlara karşı alınabilecek ek tedbirler de görüşülecek.