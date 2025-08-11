Son Dakika
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı

"Rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alınan Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında. Tanık olarak ifade veren Atalay Demirbaş, Epözdemir'in savcı Cengiz Çallı ile nasıl organize şantaj düzeni kurduğunu anlattı. Demirbaş, "Birlikte gece kulüplerine, yemeğe gidip geliyorlardı. Savcının makam koltuğunda dahi oturuyordu" dedi. Öte yandan Rezan Epözdemir'in Bodrum'daki otel sahipleriyle de rant ve çıkar ilişkisi içinde olduğu belirlendi. Lüks ve bilinen bir otel hakkında çıkan haberlere savcı Çallı'nın nüfuzunu kullanarak erişim yasağı aldıran Epözdemir'in aynı savcı ile o otelde tatil yaptığı öğrenildi.

Futboldan siyasete, mafyadan CIA'e bir dizi karanlık temaslarıyla ön planda olan, kamuoyunda bilinen davaların vekilliğini üstlenerek akçeli işlerini örtbas etmek isteyen Rezan Epözdemir "Rüşvet vermek, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Epözdemir hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında çok çarpıcı detaylar su yüzüne çıktı.

Epözdemir'in o dönem Bakırköy Adliyesi'nde görevli olan "Makaron Kaçakçılığı" soruşturması sonucu meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile organize şantaj ve rüşvet düzeni kurduğu ifade edildi.

Tanık olarak ifade veren makaron soruşturması hükümlüsü Atalay Demirbaş, el konulan lüks aracını Rezan Epözdemir'e verdiği 50 bin Euro rüşvetle nasıl geri aldığını anlattı. Aynı soruşturmada adı geçen Nurbari Erşahin'in tahliyesi için savcı Cengiz Çallı üzerinden 150 bin dolar gönderdiğini itiraf etti.

Takvim.com.tr, Atalay Demirbaş'ın ifade tutanağına ulaştı.

"BİRLİKTE GECE KULÜPLERİNE GİDİYORLARDI"

Demirbaş, savcı Cengiz Çallı ve Rezan Epözdemir'in çok samimi bir ilişki içinde olduğunu belirtip "Birlikte gece kulüplerine, yemeğe gidip geliyorlardı. Rezan Epözdemir, Cengiz Çallı'yı sık sık odasında ziyaret ediyordu. Hatta duyduğum kadarıyla Cengiz Çallı'nın makam koltuğunda dahi oturuyordu" ifadelerini kullandı.

"SAVCININ UYAP EKRANINI KULLANIP, YETKİSİZ SORGULAMA YAPIYORDU"

Savcı Çallı'nın oğlunun Rezan Epözdemir'in ofisinde staj yaptığını söyleyen Demirbaş, Epözdemir'in savcının UYAP ekranını kullanıp bir dizi kişisel verileri yetkisi olmadan elde etiğini dile getirdi.

Tanık, ifadesinde şöyle konuştu:

Cengiz'in ismini hatırlamadığım oğlunun Rezan'ın yanında staj yaptığını duydum. Rezan'ın adliyede Cengiz'in odasına çok rahat bir şekilde girip çıktığını, bu esnada Cengiz'in UYAP ekranını kullanarak bahsettiğim dosyalar dışında benim bilmediğim diğer dosyalarda taraflar hakkında sorgulamalar yaptığını, tarafların adres ve kimlik bilgilerine ilişkin araştırmalar yaptığını biliyorum.


LÜKS OTEL İÇİN ÇIKAN HABERLERE ERİŞİM KARARI ALDIRDI, SONRA SAVCIYLA BERABER O OTELDE TATİL YAPTI

Atalay Demirbaş'tan lüks aracın üzerindeki şerhin kaldırılması için 50 bin Euro alan, Nurbari Erşahin isimli change araç ve makaron kaçakçılığı hükümlüsünün 150 bin dolar rüşvetle tahliyesini yol açan Rezan Epözdemir'in Bodrum'daki otel sahipleriyle de rant ve çıkar ilişkisi olduğu belirlendi.

Epözdemir'in Bodrum'daki lüks ve bilinen bir otelle ile ilgili çıkan bir haber için savcı Cengiz Çallı'ya erişim engeli aldırdığı sonrasında o savcıyla birlikte aynı otelde ücretsiz tatil yaptığı öne sürüldü.

Atalay Demirbaş, savcı Çallı'nın yetkisiz olmasına rağmen bir şekilde erişim kararı aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Rezan'ın Bodrum'da bulunan Vogue isimli otelin vekili olduğunu, bu otelle ilgili yayınlanan bir habere ilişkin erişim engeli kararına ihtiyaç duyduğunu, Cengiz Çallı'nın yetkisiz olmasına rağmen erişim engeli kararını aldığını, bu karar karşılığında Cengiz ve Rezan'ın otelde ücretsiz tatil yaptığını kendilerinden duydum. Cengiz Çallı'nın o dönem katipliğini yapan Kürşat isimli şahıs ile korumalığını yapan Emre isimli şahsın tüm bu anlatıklarıma dair bilgi sahibi olduklarını biliyorum. Bunun dışında ayrıca Whatsapp kayıtlarında ismi geçen Hakan Kabaca isimli sahsında bu olaylara ilişkin bilgisi vardır.

KORUMA POLİSİ: EPÖZDEMİR, SAVCI ÇALLI'YI SIK SIK ZİYARET EDİYORDU

Demirbaş'ın işaret ettiği koruma polisi Emre Atak da 04.01.2022 tarihli ifadesinde Rezan Epözdemir'in Cengiz Çallı'yı sık sık ziyaret ettiğini doğruladı.

