Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve Paşinyan Bakü-Erivan barışını görüştü

AZERBAYCAN TEBRİĞİ

Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (AA)



Başkan Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.