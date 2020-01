Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 22'e yükseldi. Tüm Türkiye tek yürek oldu ve Elazığ'a yardımlar gönderilmeye başlandı.

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı.

"BEKLEYİN GÖRÜN, HEP AYNI"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin'den tepki çeken bir tweet geldi.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

ÖNCE CAN KAYBI YOK DERLER, SONRA ALIŞTIRA ALIŞTIRA SÖYLERLER"

Depremden hemen sonra bir can kaybı yok diye açıklama yapılmasına da tepki gösteren Laçin, "Hep böyle yaparlar , önce "can kaybı" yok, sonra alıştıra alıştıra... Sanki alışmak mümkünmüş gibi... Kesin rakamlar için ancak enkaz altında kimsenin kalmamış olması lazım!" şeklinde paylaşım yaptı.

'KIZILAY'IN ANINDA PARA İSTEMESİ...'

Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek skandala imza attı.

BERNA'YA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Berna Laçin için "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Bu ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları geldi.