Oyuncu Berna Laçin 'in paylaştığımesajına sosyal medyadan tepki yağdı.-Yanlış bilgi devlet üniversitesinde okuyorum 3 çeşit yemek 1.80, yurdun 1 aylık ücreti 255, yurtta odalar 2 kişilik, banyo lavabo kişilere özel, 24 saat sıcak su, süresiz internet… Ayrıca devletten burs da alıyorum. Biz devletimizi seviyoruz bazıları gibi nankör değiliz çok şükür.-Ben İstanbul Üniversitesi 'nden mezunum. Devlet baba yemekleri 1.80 kuruşa veriyordu sağ olsun… Aynı dönem özel üniversiteler 8 liraya satıyordu aynı yemeği. Ben devletten bedava mezun oldum üstüne her ay burs aldım bedavaya... Sen nerden mezunsun bilmiyorum ama boşa okumuşsun.-Kesinlikle haklısınız Berna Hanım ... Bir başka örnek verecek olursak, aile otomobillerinde klima açmak zorunda olduğumuz için çok yakıt tüketimi olur. Halbuki Aston Martin 'in üstü açılır bir modeli çok daha ekonomik olacaktır.-Devlet üniversitesinde aylık 500 lira KYK bursu , 1.40 ₺ ödediğim kaliteli öğle yemeği ve özellerden daha iyi şartlara sahip yurt imkanıyla okudum. Biz aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım Berna Hanım.-ALLAH AKIL FİKİR VERSİN SANA BERNA'CIĞIM 1-Özeller burs yurt olayını çok iyi puan alanlara veriyor 2- Devlet 550 TL öğrencilere burs veriyor, öğrenciler KYK'da kalıyor. 3- öğrenciler 200 TL ödüyor konaklama içinde, kahvaltı içinde, öğlen ve akşam yemeği 20 çeşit içinde-Canım sıkıldı dur bi tweet atiim demiş.-Özel üniversite ne burs, ne yurt ne de harçlık verir. Devlet üniversitesinin ise kampus icinde kendi devlet yurdu olur, cok cüzi paralar ödenir. Sizin döneminde kaldı özel üniversitelerin öğrenci tavlamak için sağladığı imkanlar. Artık sadece parası olan giriyor.-Oğlum tıpta okuyor, devlette; beş kuruş vermiyoruz üniversiteye. Özelde tıplar kaça Berna Hanım?-Bunların "bir duyum aldım" "duyumcusu" bunlarla eğleniyo :)) Saliyo bunlara yalanı bunlar da tweet atınca geciyo "yedi yine saflar" diye kikirdiyo :))))-2002-2007 yılları arası okudum KYK bursu ve o zamanlar başbakanlık bursu vardı. İkisi de çıktı bana misler gibi okuduk valla Allah devlete zeval vermesin-Adını vermediğinize göre sizin dahi bilmediğiniz bir ülke olsa gerek . Özel üniversiteler kaç para haberiniz var mı? Aklı yok, fikri var derler Berna Hanım.