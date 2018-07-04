Müslümanların kutsal şehirlerinden biri olan Medine'ye hakaretlerde bulunan ve sonrasında gelen tepkiler üzerine kıvırmaya çalışan ve çırpındıkça batan Berna Laçin'e soruşturma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında inceleme başlatıldı.

İDAM GELMESİN DEDİ MEDİNE'YE HAKARET ETTİ

Berna Laçin, çocuk istismarcılarının idamına karşı çıkarken İslam'ın kutsal şehri Medine'ye hakaret etti. Tüm istatistik verilerinde çocuk istismarı ve tecavüzlerin aşık olduğu Batı ülkelerinde olmasına rağmen "Medine'de tecavüzlerin rekor kırdığını" iftirasında bulunan Berna Laçin tepkilerin ardından pişkince kıvırdı.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİYLE TEPKİ GÖSTERENLERE HAKARET ETTİ

Skandal tweetine tepki gösterenlere "deli misiniz?" diyerek hakaret eden Laçin, suçluluk psikolojisiyle birlikte Medine'ye için sarf ettiği skandal sözlerini meşrulaştırmaya çalıştı. İslam'ın kutsal şehirlerinden biri olan Medine'yi "Arap kenti" olarak tanımlayıp ırkçı bir yaklaşım da sergileyen Laçin, Medine'de tecavüzlerin olduğu yalanının arkasında durdu.

MEDİNE İFTİRASINA CEVAP VEREMEDİ, LAF EBELİĞİ YAPTI

Medine'ye dil uzatan Berna Laçin'den bilimsel bir veri isteyen vatandaşlara cevap vermek yerine laf ebeliği yapması dikkat çekti. İstatistiklere göre en fazla çocuk istismarı ve tecavüzün gerçekleştiği ülkelerin AB ve Avrupa ülkeleri olduğu gerçeğini dile getiremedi. Berna Laçin'in İslam'ın kutsal şehrine hakaret etmesi, 'bilinçaltındaki İslam düşmanlığının ortaya çıkması' olarak değerlendirildi.

ÇIRPINDIKÇA BATTI! "KUDÜS'ÜN İSRAİL'E AİT"MİŞ

Konuştukça cehaletini gösteren ve saçmalayan Berna Laçin, Filistin'in başkenti Kudüs'ün de İsrail'e ait olduğu skandalını iddia ederek çırpındıkça battı.