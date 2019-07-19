Ünlü oyuncu Berna Laçin, son açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekti. Laçin, devlet üniversitelerinin, özellerden daha pahalı olduğunu iddia etti. Twitter'dan, "Devlet Üniversitesi'nde okumanın parası olmayanlar için daha pahalı olduğu ülke. Özel üniversiteler burs-yurt veriyor. Devlette okumak isteyen, konaklama ve yemek için para bulamadığından mecburen özellere yöneliyor" dedi. Sosyal medya kullanıcıları, Laçin'e özel bir ders verdi:
YANLIŞ bilgi devlet üniversitesinde okuyorum 3 çeşit yemek 1.80 TL, yurdun 1 aylık ücreti 255 TL. Ayrıca devletten burs da alıyorum.
BEN devletten bedava mezun oldum, üstüne her ay burs aldım.
SEN nerden mezunsun bilmiyorum ama boşa okumuşsun.
BIZ aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım Berna Hanım.
ALLAH akıl fikir versin.
CANIM sıkıldı dur bi tweet atiim demiş.
SICAK başına çarptı bence...
ÖZEL üniversite, ne burs, ne yurt ne de harçlık verir. Ayrıca sadece parası olan giriyor.
ÖZEL üniversiteler kaç para haberiniz var mı?
İŞTE ÜCRETLER
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL Eczacılık 43 bin 500 TL
SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümler 72 bin 500 TL
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş hekimliği 74 bin 750 TL Tıp 69 bin TL, Ecz. 57 bin 500 TL Hukuk 52 bin 900 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Tıp 105 bin, diğerleri 76 bin TL
YANLIŞ bilgi devlet üniversitesinde okuyorum 3 çeşit yemek 1.80 TL, yurdun 1 aylık ücreti 255 TL. Ayrıca devletten burs da alıyorum.
BEN devletten bedava mezun oldum, üstüne her ay burs aldım.
SEN nerden mezunsun bilmiyorum ama boşa okumuşsun.
BIZ aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım Berna Hanım.
ALLAH akıl fikir versin.
CANIM sıkıldı dur bi tweet atiim demiş.
SICAK başına çarptı bence...
ÖZEL üniversite, ne burs, ne yurt ne de harçlık verir. Ayrıca sadece parası olan giriyor.
ÖZEL üniversiteler kaç para haberiniz var mı?
İŞTE ÜCRETLER
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL Eczacılık 43 bin 500 TL
SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümler 72 bin 500 TL
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş hekimliği 74 bin 750 TL Tıp 69 bin TL, Ecz. 57 bin 500 TL Hukuk 52 bin 900 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Tıp 105 bin, diğerleri 76 bin TL
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