Rapor yayımlandı! İsrail Gazze'de gazetecilerin ailelerini de öldürdü: Hakikatin sesini kesmek için sistematik soykırım
Terör devleti İsrail, Gazze'de hakikatin sesini kısmak için sistematik bir soykırıma imza atıyor. Filistin Gazeteciler Sendikası'nın yayımladığı rapora göre gazetecilere yönelik saldırılar daha da tehlikeli ve vahşi bir boyuta ulaştı. İsrail, gazetecilerin ailelerini kasıtlı bir şekilde hedef aldı. Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki gazetecilerin ailelerinden 706 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
RAPOR YAYIMLANDI
Filistin Gazeteciler Sendikası'na bağlı Özgürlükler Komitesi tarafından yayımlanan raporda, İsrail ordusunun Filistinli gazetecilere yönelik saldırılarının yalnızca doğrudan öldürme, yaralama, tutuklama ya da haber takibini engelleme ile sınırlı kalmadığı belirtildi.
Raporda gazetecilere yönelik saldırıların daha da tehlikeli ve vahşi bir boyuta ulaşarak gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasına dönüştüğü, böylece gazetecilik yapmanın çocukların, eşlerin ve anne babaların bedel ödediği bir yük haline getirildiği ifade edildi.
706 KİŞİ CAN VERDİ
Gazetecilerin ailelerinin hedef alınmasının 2023, 2024 ve 2025 yıllarında sistematik ve sürekli bir uygulamaya dönüştüğü vurgulanan raporda, bu süreçte Gazze Şeridi'nde gazeteci ailelerinden yaklaşık 706 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Raporda, belgelerin gazetecilerin farklı şekillerde hedef alındığını gösterdiğine işaret edilirken, bunlar arasında gazetecilerin evlerinin doğrudan bombalanması, sığınma yerlerinin vurulması ve gazeteciler ile ailelerinin yaşadığı mahallelerin defalarca hedef alınmasının bulunduğuna dikkati çekildi.
256 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sendikanın resmi sitesinde yer alan verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında 256 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail ordusu 49 gazeteciyi alıkoyarken, saldırılarda 535 gazeteci de yaralandı. İsrail ordusunun saldırılarında ayrıca 150 medya kuruluşunda yıkım yaşandı.