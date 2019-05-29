Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabının içerdiği pedofili ifadeleri sosyal medyada günün konusu olurken, daha önce oyuncu Berna Laçin'in bu kitabı öve öve bitiremediği ortaya çıktı. Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin açıklama yaptı.

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRDI

Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadeler nedeniyle yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÇİRKİN SATIRLARI SAVUNMAYA DEVAM ETTİ...

Bu olayın ardından Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan bazı satırlar da Türkiye'nin gündemine oturdu. Elif Şafak'ın "Mahrem" kitabına tepkiler büyürken Berna Laçin destek verdi. Destek verdikten sonra eleştirilen Berna Laçin yaptığı açıklamayla Elif Şafak'ı savunmaya devam etti.