Son dakika: Esenyurt’ta otobüs şarampole yuvarlandı

Esenyurt’ta kadın işçileri taşıyan servis aracı şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Son dakika: Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı

Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı. Ölü ve yaralıların olduğu iddia edildi.

Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Servisin kadın işçileri taşıdığı öğrenildi.

Detaylar geliyor...

