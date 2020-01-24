

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesine ulaştı. Bakan Soylu, Bakan Kurum ve Bakan Koca, gelişmeleri yerinde inceledikten sonra ortak basın açıklaması düzenledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi. Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı.





SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Bakan Soylu, sitem edeceği bir konunun bulunduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyorum. Biz zor günümüzde birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek, sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, 'Şu anda Elazığ yanıyor' diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyorum hem de bu konuda gerekli tahkikatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi de meseleyi siyasallaştırıp Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette belki bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir yaklaşımdır. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde olmak günüdür."



