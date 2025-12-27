Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar

Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor:

Sevgili Hataylılar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, yarınlarımızın güvencesi sevgili gençler, çok kıymetli kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah karşımdaki topluluğu ben bugün farklı görüyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zengin kültürüyle, cömert ve civanmert insanıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"DESTAN YAZAN KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN ŞEHRİNDEYİZ"

Sizlerin şahsında Antakya'dan İskenderun'a, Erzin'den Yayladağı'na, Reyhanlı'dan Arsuz'a, Hassa'dan Defne'ye, Hatay'ımızın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da, deprem bölgemizin tamamında şu anda bizleri takip eden, gözü de kalbi de Hatay'da olan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (AA)

Bugün farklı inançların, farklı kültürlerin, birbirinden kıymetli değerlerin bir arada yaşadığı Hatay'dayız. Bugün merhum Cemil Meriç'in, Antakyalı Münif Efendi'nin, Yahyazade Asaf Efendi'nin memleketindeyiz. Kara Hasan'ın, Hakkı Bey'in, Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz.

Her zaman olduğu gibi, bizleri yine hüsnükabulle karşıladığınız için, bu güzel ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu sevginiz için, şu muhteşem birlik ve beraberlik tablosu için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Depremzedelerimizin mutluluğunu paylaştığımız bu anlamlı günde törenimizi teşrif eden tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı (AA)

Rabbim muhabbetimizi arttırsın. Kardeşliğimizi daim eylesin.

Sevgili kardeşlerim, siz bize güvendiniz. Bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de bugüne kadar size layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık.

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun, emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamdediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime hamdolsun.

"İFTİRACILAR ORTALIKTA YOK AMA BİZ HEP BURADAYIZ"

Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.