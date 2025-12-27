PODCAST CANLI YAYIN

Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız

Başkan Erdoğan Hatay'da düzenlenen, "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. "Sözümüzü tuttuk" diyen Başkan Erdoğan, deprem döneminde felaket tellalığı yapan muhalefeti eleştirerek, "Deprem turistleri bugün burada değil biz buradayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde başlayan Asrın İnşası Seferberliği kapsamında 455 bin konut tamamlandı.

Başkan Erdoğan bu kapsamda Hatay'da düzenlenen, "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar

Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor:

Sevgili Hataylılar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, yarınlarımızın güvencesi sevgili gençler, çok kıymetli kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah karşımdaki topluluğu ben bugün farklı görüyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zengin kültürüyle, cömert ve civanmert insanıyla gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Hangi ilde kaç konut yapıldıHangi ilde kaç konut yapıldı

"DESTAN YAZAN KUVA-Yİ MİLLİYE'NİN ŞEHRİNDEYİZ"

Sizlerin şahsında Antakya'dan İskenderun'a, Erzin'den Yayladağı'na, Reyhanlı'dan Arsuz'a, Hassa'dan Defne'ye, Hatay'ımızın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Ankara'da, deprem bölgemizin tamamında şu anda bizleri takip eden, gözü de kalbi de Hatay'da olan tüm vatandaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı (AA)

Bugün farklı inançların, farklı kültürlerin, birbirinden kıymetli değerlerin bir arada yaşadığı Hatay'dayız. Bugün merhum Cemil Meriç'in, Antakyalı Münif Efendi'nin, Yahyazade Asaf Efendi'nin memleketindeyiz. Kara Hasan'ın, Hakkı Bey'in, Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz.

Her zaman olduğu gibi, bizleri yine hüsnükabulle karşıladığınız için, bu güzel ev sahipliğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu sevginiz için, şu muhteşem birlik ve beraberlik tablosu için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Depremzedelerimizin mutluluğunu paylaştığımız bu anlamlı günde törenimizi teşrif eden tüm misafirlerimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı (AA)Recep Tayyip Erdoğan, 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hatay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı (AA)

Rabbim muhabbetimizi arttırsın. Kardeşliğimizi daim eylesin.

Sevgili kardeşlerim, siz bize güvendiniz. Bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de bugüne kadar size layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte aştık. Badireleri beraber atlattık. Yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık.

Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah'a hamdolsun, emanetinize ihanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamdediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime hamdolsun.

"İFTİRACILAR ORTALIKTA YOK AMA BİZ HEP BURADAYIZ"
Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı. Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.

Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken, yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaat uğruna tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi, sizin yanınızdayız. Kardeşlik, zor günde belli olur diyerek afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız.

"455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLADIK"
Şair ne diyor: "Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin." Evet. Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. İşte bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktıAsrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı

Bakan Kurumdan Hatayda yeniden inşa mesajı: Sırada Suriye ve Gazze varBakan Kurumdan Hatayda yeniden inşa mesajı: Sırada Suriye ve Gazze var
Hatayda sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının branda yalanı patladıHatayda sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının branda yalanı patladı

