Başkan Erdoğan Tunus'u ziyaret etti. " Türk askeri Libya 'ya gidecek mi" sorusuna net cevap verdi: Davete icabet ederizHiçbir yere davetsiz misafir olmadık. Davet aldığımız zaman icabet ederiz. Niye? Aramızda mutabakat var. Fakat sormak lazım! 5 bin Sudanlı ve 2 bin Rus neden orada! Libya'daki kardeşlerimizi yedirmeyiz.



DAVETSİZ GİTMEYİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'daki programlarını iptal edip, Tunus'a gitti. Şunları söyledi:

Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor.Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir? Bunların üzerinde durduk. Türkiye 'ye karşı yaptırım hevesleri arttı. Yunanistan 'ın Libya ile ne alakası var? Libya ile bağlantımız bellidir.Hafter meşru değildir. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır.Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığını bildirdi.