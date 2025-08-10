İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.
Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim. Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.
Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.
Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde?
Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken Rezan Epözdemir'e CIA'deki masa arkadaşından destek gecikmedi.