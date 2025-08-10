İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Rezan Epözdemir (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim. Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.