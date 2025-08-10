PODCAST CANLI YAYIN

İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"

Bağımsız Türk yargısını kirli ortaklıklar, kripto tipler ve karanlık ilişkilerle ele geçirmeye kalkan küreselci yapıların tezgahı dağıldı. Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e bir dizi karanlık temaslarıyla bilinen Rezan Epözdemir gözaltına alındı. Epözdemir'e CIA'deki masa arkadaşından destek gecikmedi. CIA ajanı Michael Rubin, Epözdemir'in gözaltına alınmasının hemen ardından Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalktı, Türk yargısını hedef gösterdi. "Erdoğan Gülenci olanları hapse atıyor" diyerek Rezan Epözdemir'in FETÖ bağlantılı olduğunu açık etti.

İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"

Avukat Rezan Epözdemir "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Epözdemir, Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği CIA - CHP - MOSSAD yuvarlak masa toplantılarına yengesi Aylin Epözdemir'le katılan bir isim. Aynı masada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA - Pentagon ajanı Michael Rubin de var idi.

Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Rezan Epözdemir bu işin neresinde?

Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken Rezan Epözdemir'e CIA'deki masa arkadaşından destek gecikmedi.

TÜRK YARGISINI HEDEF GÖSTERDİ

CIA ajanı Michael Rubin, Epözdemir'in gözaltına alınmasının hemen ardından Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalktı, Türk yargısını hedef gösterdi.

"Erdoğan Gülenci olanları hapse atacağına aynaya baksın" diyen Rubin, Rezan Epözdemir'in kamuoyunda konuşulan FETÖ bağlantısını da açık etmiş oldu.

Öte yandan bağımsız Türk yargısını kirli ortaklıklar, kripto tipler ve karanlık ilişkilerle ele geçirmeye kalkan yapıların tezgahı da dağıldı.

