Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş’ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu ortaya çıktı

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş 'ın oyuncu Eylül Tumbar 'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

DEPREMDEN ACI HABER Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1'lik depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Nihat Önbaş (İHA)



Sındırgı ilçe merkezinde çöken binanın enkazından çıkartılan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden kişinin Nihat Önbaş olduğu belirlendi.