Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bundan daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor.

BU TERÖRİZE DURUM DA ORADAKİ HALKLARI CİDDİ ANLAMDA RAHATSIZ EDİYOR

Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor.

LİBYA'DA ATEŞKESİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz iş birliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu.

TÜRKİYE'YE KARŞI YAPTIRIM HEVESLERİ BU DÖNEMDE ARTTI

Türkiye'ye karşı yaptırım hevesleri bu dönemde arttı. Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok. Bizim Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Bu konuda yetki sahibi 2 ülke var Libya ve Türkiye.



YAPTIĞIMIZ ANLAŞMAYI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Libya'nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber İstanbul'da kendilerini ağırladık müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM'den de mutabakat metnini anlaşmayı geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayı devam ettireceğiz.

Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız.

Sormak lazım acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunların 5 bini Sudan'dan 2 bini Rusya'dan gelenler oraya hangi sıfatla geldiler. Hangi bağlantıları var.

TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİDECEK Mİ?

Türkiye ise bir davet alında davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır.