Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Cimbom, zorlu deplasmandan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılırken üst üste 9. maçından da 3 puan çıkarmayı başardı. Aslan diğer yandan transfere de devam ediyor. Listedeki yıldız isim için artık geri sayım başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Son üç sezonu zirvede tamamladıktan sonra gözünü 26. kez şampiyonluğa diken Aslan, yine formda olduğunu gösterdi. Yönetim, yapacağı takviyelerle birlikte kadrosuna son dokunuşları yapmak amacında.
BARIŞ ALPER YILMAZ RESİTALİ
Son döneme damgasını vurmayı başaran Barış Alper Yılmaz, açılış maçında da sahneye çıktı. Milli futbolcu attığı iki golün yanı sıra yaptığı asistle de karşılaşmanın skor belirleyici ismi oldu.
RAKİP KARAGÜMRÜK
İlk haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasının da açılış maçını oynayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak.
ZANIOLO'DAN 2. DÖNEMDE SİFTAH
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Zaniolo, maça kulübede başladı. 26 yaşındaki İtalyan forvet, 73'te Eren Elmalı'nın yerine girip, Süper Lig'de siftah yaptı. Zaniolo, 89'da Barış Alper'i golle burun buruna getirdi. Barış'ın vuruşu direkten dışarı gitti. Ardından uzatmalarda çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi. Yıldız forvetin performans beğeni topladı. Öte yandan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'ya son talibin İtalya'dan Udinese olduğu öne sürüldü.
MAÇ SONU TRANSFER AÇIKLAMASI
Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hem karşılaşmayı hem de transfer planlarını değerlendirdi.
"SANE'NİN PERFORMANSI ETKİLEYİCİYDİ"
Basın toplantısında konuşan Buruk, "Kazandığımız için mutluyum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızın performanslarından çok memnunum. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın golleri ve 90 dakika boyunca gösterdiği gayreti çok önemliydi. Yunus sakatlıktan döndü, iyi işler yaptı. Sane'nin ikinci yarıdaki performansı da etkileyiciydi." dedi.
OSIMHEN'İN OYNAMAMA NEDENİ
Buruk, yeni transfer Victor Osimhen'in kadroda yer almamasıyla ilgili soruya, "Osimhen 5-6 günlük antrenman süreci geçirdi. Bu dönemde oynaması riskli olabilirdi. Kendisiyle konuştuk, dinlenerek geçirmeyi ve bir sonraki maçta süre almayı tercih etti." yanıtını verdi.
GÜNAY GÜVENÇ'E ÖVGÜ
Kaleci Günay Güvenç'in performansından memnun olduklarını vurgulayan Buruk, "Günay çok iyi oynadı. Gaziantep'in de onu sevdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
KALECİ TERCİHİ
Kaleci transferi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Buruk, "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukçu bu konuda çalışıyor. Galatasaray'a yakışacak bir kaleci almak istiyoruz. Muslera, 13 yıl boyunca çok önemli hizmetler verdi. Kadro yapımızı en iyi şekilde korumak ve güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
TAKIMDAN AYRILIYOR
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması geldi.
KÖHN YOLCU
Mücadele öncesi kadro tercihleriyle ilgili konuşan Buruk, sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün durumuna değinerek, "Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var." dedi.
GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Galatasaray'da transferin bir numaralı gündemi şüphesiz Barış Alper Yılmaz. Milli futbolcu ile ilgili olarak yoğun süreç devam ediyor. Yıldız oyuncu için birçok takım devrede.
5 SEZON SONRA İLK
Barış Alper Yılmaz, 5 sezon sonra açılış haftasında gol atan ilk Galatasaray Türk oyuncu oldu. Eylül 2020'de Emre Kılınç, Gaziantep filelerini sarsan ilk isim olurken sonrasında ise Türk futbolcular sarı-kırmızılı forma ile ağları sarsamadı. Barış dün golü ile geri döndü.
BARIŞ ALPER'E 30 MİLYON EURO!
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcuya Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden de ilgi var. İsmi sır gibi saklanan Suudi Arabistan'dan bir kulübün, yıldız oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sezon planlamasını Barış'a göre yapan sarı-kırmızılılar, sözleşmesini uzattıkları milli oyuncuyu satmayı düşünmüyor.
"ONUN GİBİ OYUNCULARA ÇOK İHİYACIMIZ VAR"
Şu ana kadar Barış Alper Yılmaz için hiçbir kulüple masaya oturulmadı. Ancak 30 milyon Euro üstünde gelecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın transferi için, "Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır. Hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal." ifadelerini kullandı.
SACHA BOEY ISRARI DEVAM EDİYOR
Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey'i yeniden transfer etme konusunda önemli bir adım attı. Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu için yapılan kiralama teklifinin kabul edildiği öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, Galatasaray'ın Boey için sunduğu kiralama teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki sağ bek ile de resmi görüşmelere başladı.
BURUK'TAN YEŞİL IŞIK
Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Boey'u çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık." ifadelerini kullanmıştı.
30 MİLYON EURO BONSERVİSLE GİTMİŞTİ
Sacha Boey, 2021 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilmiş, gösterdiği üst düzey performans sonrası 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satılmıştı.
DONNARUMMA DEFTERİ KAPANMADI
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Paris rotası sıcaklığını koruyor. Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un "Transferi mümkün görünmüyor" dediği Gianluigi Donnarumma için yeniden devreye girdi.
EN İYİSİ OLSUN!
Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle ses getiren sarı-kırmızılılar, kaleci pozisyonu için de Avrupa'nın yıldızlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Manchester City'den Ederson'un yanı sıra Donnarumma da hedefler arasında. Başkan Dursun Özbek'in "En iyisini alalım" dediği ve transfer için Gardi'ye yetki verdiği öğrenildi.
TRANSFER SONRASI AYRILIK
Lucas Chevalier transferiyle kadrosunu güçlendiren PSG'de, 26 yaşındaki İtalyan kaleci ayrılık planları yapıyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Donnarumma, başrol olabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
UNITED DA İSTİYOR
PSG'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve yüksek maaş talebi nedeniyle başka kulüplerle görüşmelere başlayan Donnarumma'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre, Manchester United'ın da ilgilendiği tecrübeli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkânı nedeniyle Galatasaray seçeneğine sıcak bakıyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Teknik direktör Okan Buruk her ne kadar bu transfer için "mümkün görünmüyor" dese de, yönetimin başarılı kaleci için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.
GÜNAY MESAJI VERDİ
Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuşan kaleci Günay Güvenç; "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullanarak kısa sürede takviye yapılacağının sinyalini verdi.