Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcuya Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden de ilgi var. İsmi sır gibi saklanan Suudi Arabistan'dan bir kulübün, yıldız oyuncu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sezon planlamasını Barış'a göre yapan sarı-kırmızılılar, sözleşmesini uzattıkları milli oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

"ONUN GİBİ OYUNCULARA ÇOK İHİYACIMIZ VAR"

Şu ana kadar Barış Alper Yılmaz için hiçbir kulüple masaya oturulmadı. Ancak 30 milyon Euro üstünde gelecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın transferi için, "Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır. Hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal." ifadelerini kullandı.