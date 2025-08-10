Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD UYARDI: HASARLI YAPILARA GİRMEYİN
AFAD, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
🏚️ Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
🚫 Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
📱 Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarıyla yapın.
⚠️ Resmi kurumların uyarılarını takip edin.
4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Balıkesir Sındırgı’da saat 20:01’de 4.6 büyüklüğünde artçı deprem daha kaydedildi.
BALIKESİR'DE BİNA YIKILDI
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir binanın yıkıldığı öğrenildi.
OLUMSUZ DURUM VAR MI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul'da da şiddetli şekilde hissedildi.