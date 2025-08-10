PODCAST CANLI YAYIN

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bakan Yerlikaya: Saha taramaları başladı

Balıkesir Sındırgı’da saat 19:53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1'lik deprem başta İstanbul olmak üzere İzmir gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını ve olumsuz bir durum olmadığını kaydetti. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean atarıyor...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD UYARDI: HASARLI YAPILARA GİRMEYİN

AFAD, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

🏚️ Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
🚫 Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
📱 Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarıyla yapın.
⚠️ Resmi kurumların uyarılarını takip edin.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Balıkesir Sındırgı’da saat 20:01’de 4.6 büyüklüğünde artçı deprem daha kaydedildi.

BALIKESİR'DE BİNA YIKILDI

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

 

 

OLUMSUZ DURUM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul'da da şiddetli şekilde hissedildi.