Tam saha seçim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim tarihinin belli olmasının ardından AK Parti milletvekilleri ile genel merkezde bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın mesajları şöyle:
'ADAY OLMAYANLAR ÜZÜLMESİN'
BEN DİYEN TRENDEN İNER: AK Parti bir dava partisidir. Kendini bu davanın üzerinde görerek, 'ben' diyenlerle yollarımızı ayırırız. Geçmişte de 'ben' diyerek kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu durumda olanlar, ya trenden kendileri inmiştir ya da biz indirmişizdir. Bugün de böyle olacak. Bu nedenle kimse 'ben'lik hevesine kapılmasın.
KİŞİSEL HIRSLARA YER YOK: Aday olmayanlar üzülmesin, 'Gözden düştük' diye düşünmesinler. Onlarla farklı şekilde yola devam ederiz. Aday olanlar da 'sevinmesin' kişisel hırsları olanlara bu partide yer yok. Birikimi yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlam olanlarla yola devam edeceğiz. Dünyada çok önemli gelişmeler var. Bu nedenle bu kritik süreçte işi uzatmayıp bir an önce yeni sisteme geçip, önümüze bakmalıyız.
SAHAYA İNELİM: Ben önümüzdeki hafta itibarıyla sahaya iniyorum. Sizin de yapmanız gereken bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır. İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım. Bize halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin. Gece-gündüz uyumadan çalışacağız.
KÜRT VATANDAŞLARIMIZDA KARA PROPAGANDA: Seçmeni, mühür konusunda uyarın. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli alalım. Çünkü, bölgede ittifaka verilen oylar MHP'ye gidecek diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt vatandaşlarımızın uzaklaşmasına izin vermeyelim.
SEÇİM ÖNERGESİ BUGÜN MECLİS 'TE
Seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınması yönündeki AK Parti ve MHP'nin ortak önerisinin ilk ayağı tamamlandı. TBMM Anayasa Komisyonu, 24 Haziran'da seçim yapılması önergesini oy birliği ile kabul etti. Kararın bugün de Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasallaştırılması hedefleniyor.
OYUNU ERDOĞAN'A VERECEK
Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak "Ekmek için Ekmeleddin" sloganıyla Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı. Daha sonra MHP İstanbul Milletvekili olan İhsanoğlu'na 24 Haziran günü partisi MHP'nin adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceği soruldu. İhsanoğlu, parti disiplinine uyduğunu vurgulayarak, "Partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum" cevabını verdi.
Zübeyde YALÇIN-Hasan AY
'ADAY OLMAYANLAR ÜZÜLMESİN'
BEN DİYEN TRENDEN İNER: AK Parti bir dava partisidir. Kendini bu davanın üzerinde görerek, 'ben' diyenlerle yollarımızı ayırırız. Geçmişte de 'ben' diyerek kendi hırslarını ve çıkarlarını partinin üzerinde görenler silinip gitmiştir. Bu durumda olanlar, ya trenden kendileri inmiştir ya da biz indirmişizdir. Bugün de böyle olacak. Bu nedenle kimse 'ben'lik hevesine kapılmasın.
KİŞİSEL HIRSLARA YER YOK: Aday olmayanlar üzülmesin, 'Gözden düştük' diye düşünmesinler. Onlarla farklı şekilde yola devam ederiz. Aday olanlar da 'sevinmesin' kişisel hırsları olanlara bu partide yer yok. Birikimi yüksek, gönlü zengin, kalbi sağlam olanlarla yola devam edeceğiz. Dünyada çok önemli gelişmeler var. Bu nedenle bu kritik süreçte işi uzatmayıp bir an önce yeni sisteme geçip, önümüze bakmalıyız.
SAHAYA İNELİM: Ben önümüzdeki hafta itibarıyla sahaya iniyorum. Sizin de yapmanız gereken bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışmalara başlamanızdır. İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım. Bize halktan yüksek teveccüh var diye gevşemeyin. Gece-gündüz uyumadan çalışacağız.
KÜRT VATANDAŞLARIMIZDA KARA PROPAGANDA: Seçmeni, mühür konusunda uyarın. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde kara propagandaya karşı dikkatli alalım. Çünkü, bölgede ittifaka verilen oylar MHP'ye gidecek diye propaganda yapılacak. İttifak yapıyoruz diye Kürt vatandaşlarımızın uzaklaşmasına izin vermeyelim.
SEÇİM ÖNERGESİ BUGÜN MECLİS 'TE
Seçimlerin 24 Haziran 2018'e alınması yönündeki AK Parti ve MHP'nin ortak önerisinin ilk ayağı tamamlandı. TBMM Anayasa Komisyonu, 24 Haziran'da seçim yapılması önergesini oy birliği ile kabul etti. Kararın bugün de Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasallaştırılması hedefleniyor.
OYUNU ERDOĞAN'A VERECEK
Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak "Ekmek için Ekmeleddin" sloganıyla Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmıştı. Daha sonra MHP İstanbul Milletvekili olan İhsanoğlu'na 24 Haziran günü partisi MHP'nin adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceği soruldu. İhsanoğlu, parti disiplinine uyduğunu vurgulayarak, "Partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum" cevabını verdi.
Zübeyde YALÇIN-Hasan AY
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