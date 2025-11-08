PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Şiddetli patlama sonrası binayı alevler sardı. 6 kişinin hayatını kaybettiği faciada görü tanığı dehşet dolu saniyeleri anlattı. Fabrikada çocuk ve kadınların bağırdığını belirten görgü tanığı Mehmet Düzgüner, "Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'de parfüm deposunda patlamaKocaeli'de parfüm deposunda patlama

HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasındaki yangında ölen 6 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Yangında ölenlerin Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olduğu bildirildi.

Kocaeli'de parfüm deposunda patlamaKocaeli'de parfüm deposunda patlama

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET DAKİKALARINI ANLATTI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yanan kozmetik fabrikasının olduğu sokakta oturan Mehmet Düzgüner, yaşananları anlattı. Düzgüner, "Saat 09.00 gibi oldu. Ben uyanıktım; bir patlama sesi oldu. Kalktım, aşağıya baktım; adam yanıyordu. Aşağı inip, bahçedeki hortumu aldım. Adamı söndürdüm sonra bağrışma seslerini duydum.

Sese doğru baktığımda, fabrikanın içerisinde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Müdahale etmek istedim; kurtarmak istedim ama alev çok büyüktü; giremedim. İtfaiyeyi aradık; itfaiye de geç geldi. Çaresiz bir halde insanların bağrışmasını duyduk" dedi.

Kocaeli'de parfüm deposunda patlama. (Fotoğraf: DHA)Kocaeli'de parfüm deposunda patlama. (Fotoğraf: DHA)

"ÇOĞU BAYANDI"
Fabrikayla ilgili daha önce şikayetlerin olduğunu söyleyen Düzgüner, "Burada yangın tüpü dahi yoktu. Burası 4 seneden fazla süredir faaliyet gösteriyor. Yetkiler, 'burada ruhsat var' diyor. Kimyasal olan fabrikaya nasıl ruhsat verilir? Ben burada oturuyorum. Aramız 5 metre. Kaç kişi çalışıyor; tam bilmiyorum. 'Yaşları küçük' diyorlar; çoğu bayandı. Mahalleden olanlar da var. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Kocaeli'de parfüm deposunda patlama.Kocaeli'de parfüm deposunda patlama.

"İÇERİDE İNSANLAR BAĞIRIYORDU"
Düzgüner, "Adamı söndürdükten sonra fabrikanın yandığını fark ettim. Zaten içeriden çığlıklar yükselmeye başladı. İnsanlar içeride bağırıyordu. Fabrikanın içerisine girilecek bir durum yoktu; zaten ateş topuydu.

Giriş-çıkış sadece buradandı. Patlama vardı; içeride de patlama oluyordu. İçerideki adam dışarı çıkamazdı. Kapının önü, araç değil; alev olduğu için insanlar çıkamadı. Geride insanlar bağırıyordu. Çıkmaları imkansızdı. Biz de giremedik; onlar da çıkamadı. Tek giriş-çıkış burası. Yangın küçük bir şey olmuş olsaydı, ben girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Ama çok büyük yangın olduğu için bu sefer ben içeriden çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmasını sessizce izlemek, çok kötü bir şey" dedi.

CANLI | Kocaelide parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğandan mesajı | Kimlikler belli olduCANLI | Kocaelide parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğandan mesajı | Kimlikler belli oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim