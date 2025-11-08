PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!

Sayıştay raporu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’da skandal niteliğinde ihmalleri gün yüzüne çıkardı. Denetime göre kurum, körfez temizliği için yapması gereken yatırımları geciktirerek şehrin birçok noktasından gelen lağım sularını arıtmadan İzmir Körfezi’ne akıttı. CHP’li yönetimin elindeki kurumun sadece 2024 yılında 4 milyar 355 milyon lira zarar ettiği ortaya çıkarken, ihalelerde rekabeti engelleyen uygulamalar da tespit edildi. Sayıştay, geciken çevre yatırımlarının İzmir’in ekolojik dengesini tehdit ettiğini vurguladı.

CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon idaresi İZSU Genel Müdürlüğü'nde zincirleme ihmal ve usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Rapora göre, İZSU'nun yüklenici firmalara ihale ettiği yapım işlerinde görevli kontrol personeli, saha denetimine gitmeden masa başından işlem yaptı. Denetçi, "Yapım işlerinin kontrol görevlilerinin nezaretinde uygulanacağı belirtilmiş olmasına rağmen sahada bulunmadıkları tespit edilmiştir. Bu durum, imalatların tamamen yüklenici inisiyatifine göre yapılmasına neden olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

ALSANCAK FACİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Bu tespit, 2023'te Alsancak'ta iki kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü olayı yeniden gündeme getirdi. Yol gövdesinde yapılan altyapı çalışmalarının standartlara uygun yapılmaması sonucu ızgaraların altındaki elektrik hattı zarar görmüş, yağmur sonrası su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti. Olay sonrası İZSU kontrolörlerinin imalat sırasında sahada bulunmadığı belirlenmişti.

LAĞIM SULARI KÖRFEZ'E AKIYOR

Sayıştay raporuna göre, İzmir Körfezi'nin temizliği için kurulan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi gelen atık suyu arıtmaya yetmiyor. Bu nedenle arıtılmamış lağım suları Körfez'e doğrudan deşarj ediliyor. Denetçiler, bu durumun kentin ekolojik dengesini tehdit ettiğini vurguladı.

ÇEVRE İZİN BELGESİ BİLE YOK

Denetimlerde, 2000 yılında devreye giren tesisin Çevre İzin Belgesi ve geçici faaliyet belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu nedenle defalarca idari para cezası uyguladığı belirtildi. Ayrıca 20 yıldır arıtma tesislerinden çıkan çamurun Çiğli arazisinde depolandığı, stokun 2,5 milyon metreküpe ulaştığı tespit edildi. Raporda, bu durumun özellikle yaz aylarında kötü koku ve çevre kirliliğine neden olduğu ifade edildi.

DENETİM SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Sayıştay denetçileri, arıtma tesislerinde denize bırakılan suyun kalitesini ölçen Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin (SAİS) İZSU'nun işlettiği birçok tesiste bozuk, bakımsız veya çevrimdışı olduğunu belirledi. Bu nedenle deşarj edilen suyun yönetmeliklere uygun olup olmadığı denetlenemiyor.

ARAÇLAR GARAJDA, KİRALIK ARAÇLAR SAHADA

Raporda, İZSU'nun kaynak israfı da belgelenmiş oldu. Kurumun envanterinde 126 damperli kamyon, 20 vinçli kamyon, 18 su tankeri, 41 vidanjör, 47 kombine kanal açma aracı bulunmasına rağmen, bu araçların büyük kısmının hiç çalıştırılmadığı, buna rağmen benzer araçların dışarıdan kiralandığı tespit edildi. Denetçi, bu durumun "kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını gösterdiğini" vurguladı.

KAÇAK YAPILAR YIKILMADI

Sayıştay'ın bir diğer tespiti, baraj ve gölet havzalarındaki kaçak yapılarla ilgili oldu. Raporda, Tahtalı, Ürkmez ve Mordoğan göletlerinde 600'e yakın kaçak yapı tespit edildiği, bu yapılara ilişkin yıkım kararlarının CHP'li yönetim tarafından uygulanmadığı belirtildi. Denetçi, "mutlak koruma alanlarında kalan bu yapıların bir an önce yıkılması" çağrısı yaptı.

