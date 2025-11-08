Kadraj Galeri Kadraj İkon 36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için yağış uyarısı yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney-doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGE BÖLGE YURTTA HAVA RAPORU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu