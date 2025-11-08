36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için yağış uyarısı yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.
Giriş Tarihi: 08.11.2025 09:29