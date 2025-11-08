36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar; Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Erzurum, Muş, Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinde etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney-doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.