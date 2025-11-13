





"SEFASINI EKREM SÜRECEK TASASI BİZE Mİ DÜŞTÜ?"



"Eko"sistemin durumun ciddiyetinin farkına varıp vahamete kapıldığı ilk an ise şöyle kayıtlara geçti: "Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?"







İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI TÜM SENARYOLARINI BOZDU



"Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu" diyen Adem Soytekin, örgüt üyelerinin toplantıda kavgaya tutuştuğunu şu sözlerle anlattı:



Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih KELEŞ ve Tuncay YILMAZ 'bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi, sefasını Ekrem İMAMOĞLU sürecek tasası bize mi düştü' şeklinde serzenişlerde bulundu.



Fatih KELEŞ herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde 'benim evimde bir sürü şey var ben ne yapacağım şimdi' dedi. Tuncay YILMAZ 'benim evimde para var, ben ne yapacağım' şeklinde konuştu. Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü.

