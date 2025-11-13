PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistemin durumun vahametine vardığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?

İBB iddianamesinin satır arasında çok çarpıcı detaylar göze çarpıyor. Operasyon öncesi rüşvet paralarının Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'ten alınıp dokunulmazlığı olduğu için CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'e verildiği dosyaya girdi. Adem Soytekin'e sus payı milletvekilliği teklif edildi. 19 Mart sonrası Mehmet Pehlivan, Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın gizli toplantılar düzenlendiği öğrenilirken Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla kurulan senaryo bozguna uğradı. İşte o an gizli toplantılar yerini telaş ve endişeye bıraktı. Kasalar "Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?" diyerek isyan etti.

3806 sayfalık İBB iddianamesi, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün İstanbul'u ahtapot gibi saran organize suç ve yolsuzluk ağını deşifre etti.

Örgütün hiyerarşik yapısında Ekrem İmamoğlu "lider" olarak konumlandı. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

Suç örgütünün hukuk yapılanmasının başında ise Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan bulunuyor.

Pehlivan'ın itirafçı olmak isteyenleri üstü kapalı şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı.

"EKO"SİSTEMİN "DOKUNULMAZLIK OYUNU: RÜŞVET PARALARININ EMANETÇİSİ ÖZER

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olarak bilinen Adem Soytekin, operasyon öncesi nakit paraların Fatih Keleş'ten alınıp CHP'deki Ekremci milletvekillerine verildiğini anlattı.



İMAMOĞLU'NDAN SOYTEKİN'E: TEDBİRİNİ AL, PARALARI TURAN'A VER

Soytekin, İmamoğlu'nun kendisine "Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın ÖZER'e emanet ver" talimatı verdiğini söyledi.

Böylelikle Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün işlediği organize suçları dokunulmazlık kılıfıyla perdelemek istediği görülürken; CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in rüşvet paralarının emanetçisi olduğu belirtiliyor.

İMAMOĞLU'NUN FİNANSE ETTİĞİ AVUKATLAR... AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR

Ayrıca söz konusu dosya kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 130-140 avukatı finanse ettiği, bu avukatların aylık ortalama maliyetinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Adem Soytekin, 19 Mart sonrası Mehmet Pehlivan, Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın gizli toplantılar düzenlendiğini, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla kurulan senaryonun bozulduğunu herkesin paniklediğini beyan etti.




"SEFASINI EKREM SÜRECEK TASASI BİZE Mİ DÜŞTÜ?"

"Eko"sistemin durumun ciddiyetinin farkına varıp vahamete kapıldığı ilk an ise şöyle kayıtlara geçti: "Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?"



İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI TÜM SENARYOLARINI BOZDU

"Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu" diyen Adem Soytekin, örgüt üyelerinin toplantıda kavgaya tutuştuğunu şu sözlerle anlattı:

Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih KELEŞ ve Tuncay YILMAZ 'bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi, sefasını Ekrem İMAMOĞLU sürecek tasası bize mi düştü' şeklinde serzenişlerde bulundu.

Fatih KELEŞ herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde 'benim evimde bir sürü şey var ben ne yapacağım şimdi' dedi. Tuncay YILMAZ 'benim evimde para var, ben ne yapacağım' şeklinde konuştu. Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü.

