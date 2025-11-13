3806 sayfalık İBB iddianamesi, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün İstanbul'u ahtapot gibi saran organize suç ve yolsuzluk ağını deşifre etti.
Örgütün hiyerarşik yapısında Ekrem İmamoğlu "lider" olarak konumlandı. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.
Suç örgütünün hukuk yapılanmasının başında ise Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan bulunuyor.
Pehlivan'ın itirafçı olmak isteyenleri üstü kapalı şekilde tehdit ettiği ortaya çıktı.
"EKO"SİSTEMİN "DOKUNULMAZLIK OYUNU: RÜŞVET PARALARININ EMANETÇİSİ ÖZER
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olarak bilinen Adem Soytekin, operasyon öncesi nakit paraların Fatih Keleş'ten alınıp CHP'deki Ekremci milletvekillerine verildiğini anlattı.
İMAMOĞLU'NDAN SOYTEKİN'E: TEDBİRİNİ AL, PARALARI TURAN'A VER
Soytekin, İmamoğlu'nun kendisine "Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın ÖZER'e emanet ver" talimatı verdiğini söyledi.
Böylelikle Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün işlediği organize suçları dokunulmazlık kılıfıyla perdelemek istediği görülürken; CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in rüşvet paralarının emanetçisi olduğu belirtiliyor.
İMAMOĞLU'NUN FİNANSE ETTİĞİ AVUKATLAR... AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON DOLAR
Ayrıca söz konusu dosya kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 130-140 avukatı finanse ettiği, bu avukatların aylık ortalama maliyetinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Adem Soytekin, 19 Mart sonrası Mehmet Pehlivan, Turan Taşkın Özer, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın gizli toplantılar düzenlendiğini, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla kurulan senaryonun bozulduğunu herkesin paniklediğini beyan etti.