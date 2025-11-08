PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda patlama ve yangın meydana geldi. çıkan yangından acı haber geldi. Yangında 6 can kaybı yaşandığı bildirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangından acı haber geldi.

Yangında 6 can kaybı yaşandığı bildirildi.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

6 ÖLÜ 1 YARALI

Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı bildirildi.  

FARFÜM FABRİKASINDA YANGIN

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.