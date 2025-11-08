Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangından acı haber geldi.
Yangında 6 can kaybı yaşandığı bildirildi.
CANLI ANLATIM
VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
6 ÖLÜ 1 YARALI
FARFÜM FABRİKASINDA YANGIN
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.