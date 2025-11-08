Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Kurum, orman yangınlarından en çok etkilenen merkeze bağlı Kamış köyünü ziyaret etti. Temmuz ayında meydana gelen yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlar için yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılan Kurum, Karabük'te 35 köy evi ve 2 ahırın yapımına başlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Türkiye'nin afet bölgelerinde eş zamanlı yürüttüğü yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarının dünyada eşi benzeri görülmeyen bir hız ve kapsamda devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf, AA

Kurum, törende yaptığı konuşmada, "Biz burada sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz için köy hayatına uygun, üretimi destekleyen, dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ediyoruz. İnşallah bugün temellerini atacağımız yuvaları önümüzdeki yaz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların Türkiye'nin yeniden imar gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Kurum, "Şu anda 11 ilimizde adeta seferberlik halinde yürüttüğümüz 'asrın inşa' çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük, saatte 23, günde 550 konut üretiyor, adeta yeni bir ülke kuruyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bugüne kadar 300 bin konutun anahtarlarının depremzede vatandaşlara teslim edildiğini hatırlatarak, altyapıdan meydanlara, tarihi çarşılardan okullara kadar şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Adıyaman'da 350 bininci deprem konutumuzu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA

"500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ SOSYAL DEVLETİN ZİRVESİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 500 bin sosyal konut projesine de değinen Bakan Kurum, projenin dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu proje sadece bir konut kampanyası değil, sosyal devlet anlayışının zirvesidir. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az üç çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunacağız."

Kurum, bu kapsamda Karabük'e bin 600 sosyal konut yapılacağını kaydetti.

Fotoğraf, AA

"TÜRKİYE ARTIK BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ OLMAYAN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin son yıllarda eş zamanlı yürüttüğü projelerle birçok ülkenin hayal bile edemeyeceği yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ediyoruz, diğer yandan 81 ilimizde 500 bin sosyal konut projesini sürdürüyoruz. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı yeşil bir koridora dönüştürdük. Hatay'da İskenderun Sahil Yolu'nu hizmete açtık. Bugün de Karabük'te afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA

Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde "hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden eser üreten" bir ülke haline geldiğini belirten Kurum, "Bizim siyasetimizin pusulası 86 milyon vatandaşımızdır. Birileri laf kalabalığı yapar. Biz laf değil, eser üretenlerin tarafındayız. Nerede bir afet varsa orada olacağız, milletimizin yaralarını birlikte saracağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte butona basan Bakan Kurum, afet konutlarının temelini attı. Daha sonra Karabük Valiliği ve Karabük Belediyesi'ni ziyaret eden Kurum, Millet Bahçesi ve Soğuksu TOKİ alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı.