Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.
"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.
Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
DÜŞEN C-130 KARGO UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.
1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.
MSB AÇIKLADI: KARGO UÇAĞIMIZ DÜŞTÜ
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."