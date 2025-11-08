PODCAST CANLI YAYIN

ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Auburn Üniversitesi’ndeki etkinlikte bir öğrencinin İsrail ve Netanyahu hakkındaki soruları karşısında köşeye sıkıştı. Eric, babasının hem İsrail’e hem İran’a karşı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek durumu toparlamaya çalıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, çarşamba gecesi Auburn Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ü anmak için katıldığı etkinlikte bir öğrencinin İsrail sorusu karşısında köşeye sıkıştı.

Eric ve Lara Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırEric ve Lara Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

TRUMP'IN OĞLU CANLI YAYINDA KÖŞEYE SIKIŞTI

Etkinliğin soru-cevap kısmında bir öğrenci Eric Trump babası Donald'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisi konusunda canlı yayında köşeye sıkıştırdı.

Öğrenci, Eric'e Trump'ın, İran'ın İsrail'le 12 gün süren savaşı sırasında yaz aylarında İran'ın uranyum nükleer tesislerini bombalama kararını sordu.

Trump ve Netanyahu, EPATrump ve Netanyahu, EPA

"TRUMP NEDEN NETANYAHU'NUN YANINDA?"

Öğrenci, Eric ve eşi Lara'ya "Trump'ın buna karşı tavsiyede bulunmasına rağmen İsrail yine de İran'a saldırdı ve ABD yine de İsrail adına bombalama yaptı. Babanızın Netanyahu'ya olan kızgınlığı, ulusal televizyonda yaşanan durum hakkında küfürler savurmasıyla açıkça ortaya çıktı. İsrail, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Hristiyanların sürekli saldırıya uğradığı bir ülke. 'Önce Amerika' ve Hristiyanları savunmaktan bahsediyoruz. Peki, bunu kendisi yapmayan bir ülkeyle ittifak kurarsak bunu nasıl başarabiliriz?" diye sordu.

Eric Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırEric Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

ERIC DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Eric Trump ise babasının İsrail-İran çatışmasında her iki tarafla da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Hiç şüphe yok ki babam hayal kırıklıkları yaşadı. Aslında, her iki tarafla da yaşadığı tüm çatışma boyunca hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum." dedi.

Eric, babasının Netanyahu'ya öfkelendiğini kabul etti ancak bunu Ortadoğu'ya barış getirmek için bir araç olarak kullandığını söyledi.

Eric ve Lara Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırEric ve Lara Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

Eric, "Babam hakkında İsrail açısından söyleyebileceğim tek şey, onun barışçıl bir Ortadoğu istediğidir. Dünya çapında barış istiyor." dedi ve şöyle konuştu:

Yani Netanyahu'ya kızdığı zamanlar oldu. Putin'e kızdığı zamanlar oldu, Zelenskiy'e kızdığı zamanlar oldu ve tüm bunları sizin yaşınızdaki insanların acısını, yıkımını ve ölümünü durdurmak için bir araç olarak kullandı.

Trumpa İsrail Parlamentosunda Gazze protestosu! Vekiller Filistini tanı pankartı açtı Knesset karıştıTrumpa İsrail Parlamentosunda Gazze protestosu! Vekiller Filistini tanı pankartı açtı Knesset karıştı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | Kimlikler belli oldu
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Kocaeli'de parfüm deposunda dehşet anları! Görgü tanığı alevleri anlattı: "Çaresiz halde insanların bağrışmasını duyduk"
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim