ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, çarşamba gecesi Auburn Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ü anmak için katıldığı etkinlikte bir öğrencinin İsrail sorusu karşısında köşeye sıkıştı.
TRUMP'IN OĞLU CANLI YAYINDA KÖŞEYE SIKIŞTI
Etkinliğin soru-cevap kısmında bir öğrenci Eric Trump babası Donald'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisi konusunda canlı yayında köşeye sıkıştırdı.
Öğrenci, Eric'e Trump'ın, İran'ın İsrail'le 12 gün süren savaşı sırasında yaz aylarında İran'ın uranyum nükleer tesislerini bombalama kararını sordu.
"TRUMP NEDEN NETANYAHU'NUN YANINDA?"
Öğrenci, Eric ve eşi Lara'ya "Trump'ın buna karşı tavsiyede bulunmasına rağmen İsrail yine de İran'a saldırdı ve ABD yine de İsrail adına bombalama yaptı. Babanızın Netanyahu'ya olan kızgınlığı, ulusal televizyonda yaşanan durum hakkında küfürler savurmasıyla açıkça ortaya çıktı. İsrail, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Hristiyanların sürekli saldırıya uğradığı bir ülke. 'Önce Amerika' ve Hristiyanları savunmaktan bahsediyoruz. Peki, bunu kendisi yapmayan bir ülkeyle ittifak kurarsak bunu nasıl başarabiliriz?" diye sordu.