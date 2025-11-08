ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı

Eric Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

ERIC DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Eric Trump ise babasının İsrail-İran çatışmasında her iki tarafla da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Hiç şüphe yok ki babam hayal kırıklıkları yaşadı. Aslında, her iki tarafla da yaşadığı tüm çatışma boyunca hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum." dedi.

Eric, babasının Netanyahu'ya öfkelendiğini kabul etti ancak bunu Ortadoğu'ya barış getirmek için bir araç olarak kullandığını söyledi.