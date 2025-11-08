Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim
ATV ekranlarında yayınlanan Aynadaki Yabancı dizisindeki Hanzade Karaaslan ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Asuman Dabak'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle 2005-2014 yılları arasında evli kaldığı ve 'ilk aşkım' dediği eski eşi merak edildi. Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray nikah şahidi olduğu düğünden kareleri ise dikkat çekti. İşte başarılı oyuncu Asuman Dabak'ın eski eşi...
Giriş Tarihi: 08.11.2025 12:25