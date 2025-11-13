Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratı Müzeyyen Yazıcı ve oğlu Ahmet Yazıcı "el konulan eşyaları sattıkları" iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.



Yazıcı'nın Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ın teyzesi olduğu ortaya çıkarken; daha önce 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan Birgün yazarı Timur Soykan sahneye çıktı.







GİZLİLİK KARARI YOK, TUTUKLULAR



Soykan, Müzeyyen Yazıcı'nın "soruşturma ve dava gizli tutuluyor" iddiasını ortaya atıp Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ı hedef gösterdi.







YALANIN 'SÖZCÜ'SÜ OLDU



Sözcü Gazetesi de yalanın 'SÖZCÜ'sü olmayı seçti. İki Bakanlık ve yargı makamlarını yıpratmayı hedefleyen manipülasyonu 13 Kasım 2025 tarihli gazetesinin 1. sayfasında ve 14. sayfasında verdi. "Adalet'te teyze depremi" ve "Maharetli Müzeyyen teyze" gibi başlıklar kullanıldı.







sozcu.com.tr'de de "MALI MÜZEYYEN TEYZE GÖTÜRMÜŞ" manşetiyle Bakan Yardımcısı Yılmaz bir kez daha hedef alındı.





Ancak Soykan ve SÖZCÜ'nün yaydığı dezenformasyonun aksine; Bakan Yardımcısının teyzesi hakkında yürütülen soruşturmada herhangi bir gizlilik yok. Gizlilik olmadığı gibi "kayırma" da söz konusu değil.



Müzeyyen Yazıcı tutuklu yargılanıyor.











BAKAN YARDIMCISI YILMAZ İDDİALARA TAKVİM'DEN YANIT VERDİ: KAYIRMA YOK YARGILAMA VAR



Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Takvim.com.tr'ye konuştu. İddialara tek tek yanıt verdi.



1987 yılında anne ve babasının ayrılması sonucu, dedesi, babaannesi, halası ve amcalarını yanında büyüdüğünü belirten Yılmaz, "Teyzemle hukukum yok denecek kadar azdır" ifadelerini kullandı.



"NE GEREKİYORSA ONU YAPIN"

Müzeyyen Yazıcı ve oğlu ile ilgili soruşturma dosyasından haberdar olduğunda "Gerekeni yapın" cevabını verdiğini söyleyen Yılmaz, sürece herhangi bir dahli olmadığının altını çizdi.



"SÜRECE MÜDAHİL OLMADIM"



Mezkur olayın detaylarını şu ifadelerle TAKVİM'e anlattı:



Kısa bir süre önce konudan haberdar oldum. Ben de "yasal gereği neyse onu yapın" dedim. Sonrasında da sürece herhangi bir şekilde müdahil olmadım zaten böyle bir şey de söz konusu olamaz.



"BAKANLIĞIMIZIN ADININ GEÇMESİNDEN ÜZGÜNÜM"



Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Böyle bir olayın içinde adımın ve Bakanlığımızın isminin geçmesinden çok üzgünüm" diyerek sözlerini noktaladı.

BİRGÜN VE SÖZCÜ'NÜN AMACI NE?



12 Kasım'da Birgün'de Timur Soykan'ın iddiaları yalan çıkmasına rağmen bir gün sonra Sözcü'nün aynı haberi gazeteden basılı şekilde yayınlaması, konunun bir gazetecilik faaliyeti olmadığını sadece görevini yapan kişilerin gerçek dışı haberlerle hedefe alınması, isimlerinin yıpratılması olarak algılandı.