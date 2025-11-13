PODCAST CANLI YAYIN

Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim

Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz teyzesi Müzeyyen Yazıcı hakkındaki soruşturma için ortaya atılan "Gizlilik kararı" iddialarına TAKVİM'den yanıt verdi. "Teyzemle hukukum yok denecek kadar azdır" diyen Yılmaz, teyzesinin isminin soruşturmada geçtiğini öğrenince "Ne gerekiyorsa onu yapın" dediğini söyledi. Bakan Yardımcısı, sürece herhangi bir şekilde müdahil olmadığını belirtirken; Timur Soykan ve SÖZCÜ'nün yaydığı dezenformasyonun aksine soruşturmada herhangi bir gizlilik yok. Gizlilik olmadığı gibi "kayırma" da söz konusu değil. Müzeyyen Yazıcı tutuklu yargılanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratı Müzeyyen Yazıcı ve oğlu Ahmet Yazıcı "el konulan eşyaları sattıkları" iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

Yazıcı'nın Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ın teyzesi olduğu ortaya çıkarken; daha önce 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan Birgün yazarı Timur Soykan sahneye çıktı.



GİZLİLİK KARARI YOK, TUTUKLULAR

Soykan, Müzeyyen Yazıcı'nın "soruşturma ve dava gizli tutuluyor" iddiasını ortaya atıp Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ı hedef gösterdi.



YALANIN 'SÖZCÜ'SÜ OLDU

Sözcü Gazetesi de yalanın 'SÖZCÜ'sü olmayı seçti. İki Bakanlık ve yargı makamlarını yıpratmayı hedefleyen manipülasyonu 13 Kasım 2025 tarihli gazetesinin 1. sayfasında ve 14. sayfasında verdi. "Adalet'te teyze depremi" ve "Maharetli Müzeyyen teyze" gibi başlıklar kullanıldı.



sozcu.com.tr'de de "MALI MÜZEYYEN TEYZE GÖTÜRMÜŞ" manşetiyle Bakan Yardımcısı Yılmaz bir kez daha hedef alındı.


Ancak Soykan ve SÖZCÜ'nün yaydığı dezenformasyonun aksine; Bakan Yardımcısının teyzesi hakkında yürütülen soruşturmada herhangi bir gizlilik yok. Gizlilik olmadığı gibi "kayırma" da söz konusu değil.

Müzeyyen Yazıcı tutuklu yargılanıyor.






BAKAN YARDIMCISI YILMAZ İDDİALARA TAKVİM'DEN YANIT VERDİ: KAYIRMA YOK YARGILAMA VAR

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Takvim.com.tr'ye konuştu. İddialara tek tek yanıt verdi.

1987 yılında anne ve babasının ayrılması sonucu, dedesi, babaannesi, halası ve amcalarını yanında büyüdüğünü belirten Yılmaz, "Teyzemle hukukum yok denecek kadar azdır" ifadelerini kullandı.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPIN"

Müzeyyen Yazıcı ve oğlu ile ilgili soruşturma dosyasından haberdar olduğunda "Gerekeni yapın" cevabını verdiğini söyleyen Yılmaz, sürece herhangi bir dahli olmadığının altını çizdi.

"SÜRECE MÜDAHİL OLMADIM"

Mezkur olayın detaylarını şu ifadelerle TAKVİM'e anlattı:

Kısa bir süre önce konudan haberdar oldum. Ben de "yasal gereği neyse onu yapın" dedim. Sonrasında da sürece herhangi bir şekilde müdahil olmadım zaten böyle bir şey de söz konusu olamaz.

"BAKANLIĞIMIZIN ADININ GEÇMESİNDEN ÜZGÜNÜM"

Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Böyle bir olayın içinde adımın ve Bakanlığımızın isminin geçmesinden çok üzgünüm" diyerek sözlerini noktaladı.

BİRGÜN VE SÖZCÜ'NÜN AMACI NE?

12 Kasım'da Birgün'de Timur Soykan'ın iddiaları yalan çıkmasına rağmen bir gün sonra Sözcü'nün aynı haberi gazeteden basılı şekilde yayınlaması, konunun bir gazetecilik faaliyeti olmadığını sadece görevini yapan kişilerin gerçek dışı haberlerle hedefe alınması, isimlerinin yıpratılması olarak algılandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Takasbank
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye'de
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Türk Telekom
Şehit ateşi yürekleri dağladı | 20 kahraman askerimiz vatan için can verdi: Evleri Türk bayraklarıyla donatıldı
Memur zammıyla %20.05'lik artış: Emekli Sandığı, evde bakım, engelli maaşı... Enflasyon farkı dahil yeni hesap çıktı
Başkan Erdoğan Külliye'de KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı kabul edecek
Kasım indirimlerine mikroskop! Tüketiciye tuzak kurana ceza yağacak
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
Muazzez Abacı’nın unutulmaz telefon şakası: Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan’ı kandırdığı an viral oldu
Almanya’yı karıştıran suikast çağrısı! Angela Merkel ve Olaf Scholz de listede: Öldürmek için bağış topladılar
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Siyonist basının iddiasına Beyaz Saray'dan cevap
Futbolda bahis soruşturmasında temsilci ve gözlemciler de radarda! İsmi açıklanmayan 47 futbolcu var
Emekliye refah payıyla eşit zam formülü!
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu'nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan'a 4 daire Serdal Taşkın'a 2 ev