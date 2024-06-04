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Küçükçekmece'deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul'da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü çöken 3 katlı binanın demiz kumuyla yapıldığı, kaçak kat çıkıldığı öğrenildi.1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin yaralandığı olayın ardından mahalleli "Bina durup dururken yıkıldı. Deprem olsa demek ki hiçbirimiz sağ çıkamayacağız" diyen vatandaşlar kentsel dönüşüm için yardım istemeye başladı. Uzmanlar ana etkenin deniz kumu olmadığını söylerken Zeytinburnu ilçesine de dikkat çekti. Peki İstanbul'da kaç riskli bina var? İşte raporlara yansıyan korkunç tablo

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:47 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:58
Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı 1

İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün sabah saatlerinde kendiliğinden çöken bir kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 4 katlı bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından cadde dün sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı 2

3 YARALI TABURCU EDİLDİ
Binanın kaçak olan en üst katında yaşayan Türkmenistanlı bir kişi enkazda kalarak hayatını kaybetti. 8 kişi ile 6 aylık bir bebek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken 6 aylık bebeğin annesi Seyitgül Babajanowa'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı 3

'BİNALAR HEP ÇÜRÜK'
Mahalle sakinleri ise şoku hâlâ atlatamadı. Son derecede tedirgin olan komşular, aynı şeyin kendi başlarına gelmesinden korkuyor. Yıkılan binaya yakın bir apartmanda oturan mahalle sakini Ayşe Buldu, "Bunlar aslında mesajdır, yaşayacağımız şeyler. Her an bizim de başımıza gelebilir diyerek önlem alınması gerekiyor. Evler hep çürük, aynısı başımıza gelecek. Oturduk bekliyoruz, bir şey yapamıyoruz. Devlet ve belediye yardımcı olsun istiyoruz, evlerimiz yenilensin istiyoruz. Her gün mezarımıza girip çıkıyoruz. Biz de devletle beraber çalışalım, yenilenelim. Yardımcı olsunlar" dedi.

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