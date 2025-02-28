Hayırlı Cumalar dilemenin en güzel yolu: 2025’e özel resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları

"Ya Allah! Bize her zaman sabır ve huzur ver, bu mübarek Cuma gününde dualarımızı kabul et. Her adımımızı senin rızanla atmayı nasip et. Cumanız mübarek olsun."

"Ya Rabbim, bu mübarek Cuma'da bizlere af ve mağfiretini ihsan et, gönüllerimizi huzurla doldur. Tüm dualarımızı kabul buyur. Cuma'nız mübarek olsun."

EN YENİ CUMA SÖZLERİ "Cuma, kalp temizliği ve dua zamanıdır. Bugün, Allah'a yaklaşmak, gönülleri huzura kavuşturmak için güzel bir fırsattır."

"Allah'ın rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Hayırlı Cuma'lar, kalbinizdeki sevgi ve huzur daima artsın."