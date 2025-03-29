İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da devam ediyor. İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntüleri de soruşturuluyor.
CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin parayı sayma görüntülerinin çekildiği iddia edilen ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan geçtiğimiz gün tanık olarak ifade verdi. Taşkapan, İBB'nin yaptığı belediye otobüslerinin bakım ihalelerinden alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Şimşek Oto isimli fiiliyatta var olmayan şirkete aktarılarak aklandığını anlattı.
DESTEK KARŞILIĞINDA İŞ SÖZÜ
CHP'nin 'şaibe'li kongre soruşturmasında dosyaya sunulan video kaydında ise şoke eden konuşmalar yer aldı. Söz konusu videoda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın delegelereÖzgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'iş' sözü verdiği görüldü.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bir delegeyle yaptığı telefon görüşmesi kaydında Karabat, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında 'her kapıyı açacağını' söyledi.
'KIPTAŞ'TAKILER DE BIZDEN'
Sabah'ta yer alan habere göre; Karabat konuşmasında Çelik'in kendilerine "Ne derseniz onu yapacağım" dediğini dile getirerek "Geçen dönem, Ekrem Bey üzerinden halletmeye çalıştım ama Canan Hanım il başkanıyken birçok işe giriş talebimiz karşılanmadı. Şimdi bunu rahatlıkla karşılarız. Özgür varken iş yapmak isteyen işadamları için her kapıyı rahatlıkla açarım. KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokatlı Bektaş Ulusan. Bundan kimsenin haberi yok. Mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da Tokatlı, bir de il başkanı benimle uyumlu olursa hepimizin kapısı açılır" ifadelerini kullanıyor.