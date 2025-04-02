Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, vergi daireleri, adliye, bankalar çalışıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının bayram tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Bu düzenleme kamu personelinin uzun bir tatil dönemi geçirmesine imkan tanırken aynı zamanda kritik hizmetlerin aksatılmadan devam etmesini sağlamak için nöbetçi kurumların belirlenmesini de öngörüyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:34