Kadraj Galeri Kadraj İkon Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, vergi daireleri, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, vergi daireleri, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kamu çalışanlarının bayram tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Bu düzenleme kamu personelinin uzun bir tatil dönemi geçirmesine imkan tanırken aynı zamanda kritik hizmetlerin aksatılmadan devam etmesini sağlamak için nöbetçi kurumların belirlenmesini de öngörüyor.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:34
Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre boyunca kapalı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı.Bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor. Peki Ramazan Bayramı tatilinin ardından hangi resmi kurumlar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler.

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Resmi Kurumlar Ne Zaman Açılıyor?

Resmi kurumlar (valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kuruluşları) 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek. Bu tarihten itibaren kamu kurumları, mesai saatlerine göre hizmet vermeye başlayacak.

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Özel Sektör Çalışanları İçin Tatil Süresi
Özel sektör çalışanları için Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak devam edecek. Çalışma hayatına 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla devam edilecek. Böylece özel sektördeki işletmeler tatil sonrası faaliyetlerine normal şekilde başlayacak.

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, adliye, bankalar çalışıyor mu?

PTT Şubeleri ve Kargo Hizmetleri

PTT Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeyecek. PTT şubelerinde kargo işlemleri 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla tekrar yapılabilecek. PTT'nin bu süre zarfında yalnızca acil posta ve kargo hizmetleri sınırlı olabilir.

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Sağlık Ocakları ve Hastaneler

Aile Sağlığı Merkezleri, yani halk arasında bilinen adıyla sağlık ocakları bayram tatili süresince kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri diğer tüm resmi tatillerde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Özellikle acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden yararlanabilecek.