Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 2 Nisan Çarşamba PTT, noter, vergi daireleri, adliye, bankalar çalışıyor mu?

Sağlık Ocakları ve Hastaneler

Aile Sağlığı Merkezleri, yani halk arasında bilinen adıyla sağlık ocakları bayram tatili süresince kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri diğer tüm resmi tatillerde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Özellikle acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden yararlanabilecek.